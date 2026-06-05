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LogMeIn Central 價格上漲和比較

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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LogMeIn 已提高價格並改變其 LogMeIn Central 產品的定價模式。與 Splashtop Remote Support 相比，這種新模式將使 LogMeIn Central 變得非常昂貴。請參閱我們完整的 Splashtop Remote Support 與LogMeIn Central 價格比較，以了解 Splashtop 如何為您節省 50% 或更多。

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LogMeIn Central 定價有何變化？

LogMeIn 已經擺脫了他們的三個 LogMeIn Central 軟件包（基本，加號和高級），並用 LogMeIn「基本計劃」替換了它們，其中包含三個可選的附加組件，用戶可以單獨購買。 25 台電腦的基本計劃從US$954.99/年開始。

比較功能時，新的基本計劃包括舊LogMeIn Central Basic和Plus軟體包中的功能。這意味著，該新模型將為購買舊Basic軟體包的客戶提高價格。

之前 LogMeIn Central Premier 套件中的功能已分為三個單獨的附加元件，客戶需要另外購買。 對於 25 台電腦的附加價格較高，每個套件的開始時間為US$554.99/年或/年，電腦數量較高。US$529.99 對於想要在舊 LogMeIn Central Premier 套件中找到的所有功能的人來說，這將是一個顯著的價格上漲。

LogMeIn Central與Splashtop Remote Support成本比較

將選項與類似功能進行比較時，與之相比，可以 Splashtop Remote Support 節省 50％ 到 80％ 以上 的任何地方 LogMeIn Central。 在大多數情況下，這意味著當您選擇 Splashtop 而不 是 LogMeIn 時，您每年將節省數千美元

更不用說，Splashtop Remote Support 提供高效能遠端存取和始終快速的連接，並一直被評為最佳遠端支援工具之一。

請參閱我們有關為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案的比較。

如果您希望在LogMeIn中央基本計劃中使用相同的主要功能

借助 Splashtop 遠端支援，您將獲得基本計劃中的所有相同主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、使用者管理、分組、多對多顯示器等。 但是，選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Central 時，您將節省高達 40% 以上的成本。

與LogMeIn Central一樣，Splashtop Remote Support的價格取決於您需要存取的電腦數量。如果想獲得LogMeIn Central Base Plan中相同的主要功能，請查看下表，了解Splashtop的價格：

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.
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如您所見，您需要支持多少台電腦都沒有關係，無論哪種方式，您都將使用Splashtop而不是LogMeIn進行保存。您可以立即免費試用Splashtop遠端支援。

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Splashtop Remote Support是MSPs和 IT 專業人員的完美解決方案，他們需要主動存取客戶的電腦以提供維護和支援。 它具有遠端支援工具所需的頂級功能，並包括額外的使用者和電腦管理工具。

Splashtop Remote Support如何以較低的成本提供高價值

我們有一個勤奮的團隊，致力於為客戶提供價格公道的最佳遠端存取與遠端支援解決方案。我們的解決方案成本更低，因為我們在營銷上的花費更少，並且依靠我們滿意的客戶來傳播信息。謝謝您的支援。

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