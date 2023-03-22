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LogMeIn Central 價格上漲和比較

通過 Splashtop Team
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LogMeIn 已經提高了其價格，並改變了其 LogMeIn Central 產品的定價模式。 這種新模式將使任何 LogMeIn Central 非常昂貴的時候相比 Splashtop Remote Support. 請參閱我們的完整 Splashtop Remote Support 與 LogMeIn Central 定價比較 ，了解 Splashtop 如何為您節省 50％ 或更多。

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LogMeIn Central 定價有何變化？

LogMeIn 已經擺脫了他們的三個 LogMeIn Central 軟件包（基本，加號和高級），並用 LogMeIn「基本計劃」替換了它們，其中包含三個可選的附加組件，用戶可以單獨購買。 25 台電腦的基本計劃從$960/年開始。

比較功能時，新的基本計劃包括舊LogMeIn Central Basic和Plus軟體包中的功能。這意味著，該新模型將為購買舊Basic軟體包的客戶提高價格。

之前 LogMeIn Central Premier 套件中的功能已分為三個單獨的附加元件，客戶需要另外購買。 對於 25 台電腦的附加價格較高，每個套件的開始時間為$564/年或/年，電腦數量較高。$540 對於想要在舊 LogMeIn Central Premier 套件中找到的所有功能的人來說，這將是一個顯著的價格上漲。

LogMeIn Central 與 Splashtop 遠端支援成本比較

將選項與類似功能進行比較時，與之相比，可以 Splashtop Remote Support 節省 50％ 到 80％ 以上 的任何地方 LogMeIn Central。 在大多數情況下，這意味著當您選擇 Splashtop 而不 是 LogMeIn 時，您每年將節省數千美元

更不用說，Splashtop Remote Support通過一致的快速連接提供了高性能的遠端存取，並且一直被評為最佳的遠端支援工具之一。

請參閱我們有關為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案的比較。

如果您希望在LogMeIn中央基本計劃中使用相同的主要功能

借助 Splashtop 遠端支援，您將獲得基本計劃中的所有相同主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、使用者管理、分組、多對多顯示器等。 但是，選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Central 時，您將節省高達 40% 以上的成本。

與LogMeIn Central一樣，Splashtop Remote Support的價格取決於您需要存取的電腦數量。如果想獲得LogMeIn Central Base Plan中相同的主要功能，請查看下表，了解Splashtop的價格：

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如您所見，您需要支持多少台電腦都沒有關係，無論哪種方式，您都將使用Splashtop而不是LogMeIn進行保存。您可以立即免費試用Splashtop遠端支援。

如果您還想要在 LogMeIn Central 的附加元件中找到的主要功能

如果您需要一個遠端支援解決方案，該解決方案還包括LogMeIn Central附加組件中提供的頂級監視和管理功能，那麼Splashtop Remote Support Premium仍然是您的最佳選擇。 Splashtop Remote Support Premium包括LogMeIn Central Base Plan中發現的所有主要功能，並包括Windows更新，可配置的警報/操作，遠端命令，事件日誌和系統清單。

要通過 LogMeIn 獲得相同的附加功能，您必須購買所有三個可用的附加元件。 要查看與 Splashtop 相比，這將花費您多少錢，請查看下表：

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同樣，通過選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn，您將節省高達 80% 的費用，每年可能為您節省數千美元。 想要試用 Splashtop 遠端支援高級版？ 您可以立即開始免費試用。 無需信用卡或承諾。

關於Splashtop Remote Support

對於需要無人值守存取其客戶的電腦以提供維護和支持的MSP和IT專業人員， Splashtop Remote Support是理想的解決方案。它具有遠端支援工具所需的主要功能，並包括其他用戶和電腦管理工具。

為什麼Splashtop Remote Support價格如此之低？

我們有一個勤奮的團隊，致力於為客戶提供價格公道的最佳遠端存取與遠端支援解決方案。我們的解決方案成本更低，因為我們在營銷上的花費更少，並且依靠我們滿意的客戶來傳播信息。謝謝您的支援。

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