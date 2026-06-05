LogMeIn Central 價格上漲和比較

LogMeIn 已提高價格並改變其 LogMeIn Central 產品的定價模式。與 Splashtop Remote Support 相比，這種新模式將使 LogMeIn Central 變得非常昂貴。請參閱我們完整的 Splashtop Remote Support 與LogMeIn Central 價格比較，以了解 Splashtop 如何為您節省 50% 或更多。
LogMeIn Central 定價有何變化？
LogMeIn 已經擺脫了他們的三個 LogMeIn Central 軟件包（基本，加號和高級），並用 LogMeIn「基本計劃」替換了它們，其中包含三個可選的附加組件，用戶可以單獨購買。 25 台電腦的基本計劃從US$954.99/年開始。
比較功能時，新的基本計劃包括舊LogMeIn Central Basic和Plus軟體包中的功能。這意味著，該新模型將為購買舊Basic軟體包的客戶提高價格。
之前 LogMeIn Central Premier 套件中的功能已分為三個單獨的附加元件，客戶需要另外購買。 對於 25 台電腦的附加價格較高，每個套件的開始時間為US$554.99/年或/年，電腦數量較高。US$529.99 對於想要在舊 LogMeIn Central Premier 套件中找到的所有功能的人來說，這將是一個顯著的價格上漲。
LogMeIn Central與Splashtop Remote Support成本比較
將選項與類似功能進行比較時，與之相比，可以 Splashtop Remote Support 節省 50％ 到 80％ 以上 的任何地方 LogMeIn Central。 在大多數情況下，這意味著當您選擇 Splashtop 而不 是 LogMeIn 時，您每年將節省數千美元 。
更不用說，Splashtop Remote Support 提供高效能遠端存取和始終快速的連接，並一直被評為最佳遠端支援工具之一。
請參閱我們有關為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案的比較。
如果您希望在LogMeIn中央基本計劃中使用相同的主要功能
借助 Splashtop 遠端支援，您將獲得基本計劃中的所有相同主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、使用者管理、分組、多對多顯示器等。 但是，選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Central 時，您將節省高達 40% 以上的成本。
與LogMeIn Central一樣，Splashtop Remote Support的價格取決於您需要存取的電腦數量。如果想獲得LogMeIn Central Base Plan中相同的主要功能，請查看下表，了解Splashtop的價格：
如您所見，您需要支持多少台電腦都沒有關係，無論哪種方式，您都將使用Splashtop而不是LogMeIn進行保存。您可以立即免費試用Splashtop遠端支援。
Splashtop Remote Support ：簡化MSPs和 IT 團隊的 IT 運營
Splashtop Remote Support是MSPs和 IT 專業人員的完美解決方案，他們需要主動存取客戶的電腦以提供維護和支援。 它具有遠端支援工具所需的頂級功能，並包括額外的使用者和電腦管理工具。
Splashtop Remote Support如何以較低的成本提供高價值
我們有一個勤奮的團隊，致力於為客戶提供價格公道的最佳遠端存取與遠端支援解決方案。我們的解決方案成本更低，因為我們在營銷上的花費更少，並且依靠我們滿意的客戶來傳播信息。謝謝您的支援。