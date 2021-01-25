減少技術上的繁瑣操作、解決了更多問題。
專為 IT 支援與技術服務設計的解決方案，可依需求提供臨機及主動遠端支援方案
立即免費試用
訂閱方案比較表
|SOS
|SOS +10
|SOS Unlimited
|Enterprise
|# 每個許可證的無人值守計算機
—
10
無限
配置
|高性能
|強大的安全性
|使用工作階段代碼進行有人值守訪問
|對iOS和 Android 設備的有人值守支援*
|工作階段重新啟動並重新連接
|晉升為管理員
|SOS 應用程式的自定義品牌
|PSA 票務和 ITSM 集成**
|一個支援會話中的兩名技術人員
|可與 Business Access 或遠端支援訂閱結合使用
|聊天
|連線期間語音通話
|文件傳輸（包括複製和粘貼和拖放）
|連線記錄
|多對多螢幕
|透過網頁連結分享畫面
|使用者角色和存取管理
|用戶和電腦分組
|Bitdefender Antivirus Addon
|SSO / SAML整合
|存取無人 Android 裝置
|最終用戶遠端訪問許可
|端點監控和管理
|高級服務台工作流程
|企業集成 （ServiceNow）
- # 每個許可證的無人值守計算機: —
- 高性能
- 強大的安全性
- 使用工作階段代碼進行有人值守訪問
- 對iOS和 Android 設備的有人值守支援*
- 工作階段重新啟動並重新連接
- 晉升為管理員
- SOS 應用程式的自定義品牌
- PSA 票務和 ITSM 集成**
- 一個支援會話中的兩名技術人員
- 可與 Business Access 或遠端支援訂閱結合使用
- 聊天
- 連線期間語音通話
- 文件傳輸（包括複製和粘貼和拖放）
- 連線記錄
- 多對多螢幕
- 透過網頁連結分享畫面
- 使用者角色和存取管理
- 用戶和電腦分組
- Bitdefender Antivirus Addon
- SSO / SAML整合
- 存取無人 Android 裝置
- 最終用戶遠端訪問許可
- 端點監控和管理
- 高級服務台工作流程
- 企業集成 （ServiceNow）
主要功能
輕鬆使用連線代碼進行臨機存取
聊天
不論是否開啟連線，都能與遠端電腦上的使用者聊天。
技術整合 PSA & TICKETING
Splashtop SOS 與一流 PSA 需求單和 ITSM 解決方案整合，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。在支援需求單中啟動遠端支援連線縮短解決問題的時間。
提升為管理員
存取 Windows 一般使用者連線時，您可以將權限提高為管理員，與 UAC 互動、執行管理員等級的操作以及支援重新啟動和重新連接。
客製品牌形象
強化品牌形象！創造自訂商標和品牌的 SOS 應用程式，以供您的客戶下載使用。深入了解。
二位技術人員可以參與同一支援連線
2 名技術人員可以在同一支援連線上進行連接和合作 (需要多份授權訂閱方案)。
語音通話
透過連線期間的語音呼叫功能提高支援連線的效率，提供使用者在遠端支援連線期間可以使用其他溝通方式。其使用方式與 VoIP (網際協議通話技術) 類似，遠端連線兩端的使用者可以進行交談。
來自我們滿意的客戶
多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。直到 Splashtop 的出現，它更快、更便宜。簡單的使用介面，非常高效的客戶支援！
Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems
來自我們滿意的客戶
我開始使用 Splashtop，並對產品和連接的質量感到驚訝。 為 Splashtop SOS 轉儲我更昂貴的 TeamViewer 訂閱是有意義的。 它可以滿足我所需要的一切，而不會破壞銀行。 我的一些同事在 Splashtop 上多年來一直在使用，並且也喜歡它。
Todd Lincoln - Principal, TML Consulting
來自我們滿意的客戶
Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
來自我們滿意的客戶
Splashtop SOS 提供了我們在按需支援應用程式中所需的一切。 它對我們的客戶來說易於使用，價格無與倫比。 強烈推薦！
Colin Pearce - Founder, Inderly
來自我們滿意的客戶
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
來自我們滿意的客戶
不得不說 Splashtop 的系列產品讓我留下了深刻的印象。到目前為止，這絕對是最物超所值的遠端支援/遠端存取產品。我喜歡它的簡單/可靠，我的客戶也喜歡它。優秀的產品。
Steven Levin - Imagine Networks
來自我們滿意的客戶
多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。直到 Splashtop 的出現，它更快、更便宜。簡單的使用介面，非常高效的客戶支援！
Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems
來自我們滿意的客戶
我開始使用 Splashtop，並對產品和連接的質量感到驚訝。 為 Splashtop SOS 轉儲我更昂貴的 TeamViewer 訂閱是有意義的。 它可以滿足我所需要的一切，而不會破壞銀行。 我的一些同事在 Splashtop 上多年來一直在使用，並且也喜歡它。
Todd Lincoln - Principal, TML Consulting
安全是我們 #1 的首要任務
安全基礎架構
Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
常見問題
技術人員/使用者是什麼？
SOS 根據同時連線的使用者數量來做為授權基礎。每購買 1 份技術人員/使用者授權，您的帳戶最多可以支援 10 位使用者，但一次只允許 1 位使用者在 1 個裝置上使用 SOS 執行遠端存取連線。如果購買 2 份授權，則允許 2 位使用者 (即 20 位使用者中的其中 2 位) 分別從單一裝置使用 SOS。
臨機支援與主動支援分別是什麼？
臨機支援是指使用者在現場執行了存取應用程式，並提供 9 位數存取代碼給您，讓您存取其遠端電腦或行動裝置以提供技術支援。主動支援則是指即便使用者不在現場，您也可以在安裝了 Steamer 代理程式的遠端 Windows、Mac 和 Linux 電腦上，隨時進行存取並提供技術支援。
一次可以存取多少台電腦或裝置？
在您的電腦上一次最多可同時存取 10 台電腦和裝置，透過行動裝置或 Chrome 瀏覽器上的 Splashtop 應用程式則一次只能存取 1 台電腦/裝置。
可以 2 個人同時遠端存取同一台電腦嗎？
是的，具有無人值守支援功能SOS+10或 SOS Unlimited。 （需要兩個使用者許可證）
哪裡可以下載 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、Android 等任何用來操控遠端電腦的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。
引導終端使用者到 SOS 應用程式下載連結 (如 Splashtop 應用程式中所示) 以下載執行 SOS 應用程式並產生其連線代碼。
如何升級或加入現有的訂閱方案？
在 my.splashtop.com Web 控制台中，按下右上角的姓名，然後選擇訂閱。
是否提供月繳的訂閱方案？
我們的訂閱屬於年繳方案，這樣才能提供最優惠的價格。