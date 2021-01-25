Splashtop SOS

臨機支援是指使用者在現場執行了存取應用程式，並提供 9 位數存取代碼給您，讓您存取其遠端電腦或行動裝置以提供技術支援。主動支援則是指即便使用者不在現場，您也可以在安裝了 Steamer 代理程式的遠端 Windows、Mac 和 Linux 電腦上，隨時進行存取並提供技術支援。