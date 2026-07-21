速度在遠端存取和支援中很重要

速度與效能已成為成功分散式工作環境的關鍵要素。無論員工在哪裡工作、使用什麼裝置，都需要擁有一致的技術體驗，就像在辦公室一樣。因此，對遠端存取和支援解決方案而言，速度與效能至關重要。
成功創建具有高性能和高速度的分佈式工作場所有兩個方面。
IT 團隊需要為學生、員工、承包商或合作夥伴提供即時遠端支援。
在多個裝置上使用各種豐富內容和應用程式的員工需要高效率的遠端存取。
像您在那裡一樣遠程訪問和支持
通過遠程訪問，用戶可以訪問其遠程工作站或計算機以使用各種應用程序，內容，服務等，這可能會降低性能。 其中包括諸如媒體豐富且以高解析度提供的數位內容、複雜的軟體，例如視訊製作和 CAD (電腦輔助設計) 工具、外掛程式，以及整合到多個系統中的專用應用程式。
為了為您的用戶提供與其現場體驗相同的遠端體驗，您的遠端存取解決方案必須始終如一地加密、傳輸、解密和同步應用程式和內容元素。 同時最大限度地減少數據包丟失，屏幕刷新時間和延遲。
跨行業對高性能遠端存取的需求。 您可以在這些常見用例中看到：
在高解析度 4K 螢幕上操作 3D CAD 模型的產品設計師
在裝有後期製作軟件的工作站上遠程工作的學生或專業電影剪輯
從不同地點同時存取相同電腦螢幕的病人和照護者
任何具有遠程協作和工作流程的行業
在所有情況下，性能構成了高效遠端體驗的核心。
透過遠端支援滿足對速度和即時結果的需求
為您的用戶提供快速的遠端存取��只是成功的一半。 當他們突然遇到硬件或軟件問題時，他們立即需要幫助。 您的服務台必須準備好在白天和黑夜的任何時間實時響應。
學生和專業人士使用各種各樣的設備類型。 實際上，根據 Gartner 的說法，您的服務台可以期望遠程用戶每人最多需要四個不同設備的支持。 為了支持它們，您的遠程支持技術人員必須通過與台式機，筆記本電腦，移動設備（iOS，Android）甚至虛擬機的連接提供服務。
使用 Splashtop 體驗高性能遠端存取和支援
Splashtop 對於各行各業的需求已給予回應，結合了高效能遠端存取與實時、即時遠端支援。我們全方位解決方案 Splashtop Enterprise 是一款用於遠端存取和支援的應用程式。
它的易用性使得部署速度更快，使用速度更快。 使用 Enterprise 的無人值守電腦訪問，您的員工和學生可以輕鬆地在家中工作/學習，您的 IT 團隊可以遠端管理電腦並提供支持。 所有這些都用一個工具。
Splashtop Enterprise 遠端存取功能幾乎離開不了速度。包括：
4K 串流速度最高可達每秒 60 畫面 (fps)
iMac 專業視網膜 5K 串流，低延遲
避免耗用 CPU 資源，為處理應用程式提供更多 CPU 空餘空間
在 Splashtop 設置中微調功能以獲得最佳性能
優化的編碼和解碼引擎，以利用 AMD，英特爾和 NVIDIA 的最新硬件加速
高性能遠端訪問可確保用戶在執行視頻編輯，圖形設計，動畫，編碼等任務時始終如一的高效率。 此外，他們可以期待並依靠低延遲和最小的延遲。 借助 Splashtop，他們可以像親自訪問一樣訪問其工作電腦，應用程序和��數據。 他們甚至可以存取執行雲端 GPU 的 VM，以進行高效能雲端運算。
針對速度優化的遠端支援
Splashtop Enterprise 遠端支援也針對各種方面的速度進行了最佳化處理。所有裝置上的任一使用者都可以透過 Splashtop SOS 應用程式獲得即時遠端支援。技術人員只需產生支援連結並傳送給使用找即可。使用者會依照連結下載並執行應用程式。完成後，技術人員即可啟動遠端連線。無論是公司或個人裝置需要支援，Splashtop 都可以提供一定品質的實時支援。
如果您的服務台團隊在支持請求中出現意外激增，Splashtop 可以滿足您的要求。 Splashtop Enterprise 通過提供排隊功能，技術人員管理，多級升級甚至多技術人員協作，就像服務台軟件一樣。 用戶還可以直接從名為 SOS Call 的桌面應用程序請求支持會話，並在幾分鐘內獲得技術人員幫助。
華納兄弟享有高性能和快速部署
Warner Bros. International Television Production(WBITVP) 紐西蘭需要讓編輯者能夠遠端使用其辦公室的 Windows 和 Mac 工作站，同時保持生產力。 他們擔心，因為他們現有的遠端存取解決方案太慢，無法支持後期製作活動。
他們的團隊需要一個可以處理 AVID 等專門軟件以及諸如聲音和視頻編輯，視覺效果，混音，顏色分級和配音等活動的解決方案。 切換到 Splashtop 後，華納兄弟的編輯能夠在遠端工作時保持生產力。
「使用 Splashtop 之後，用戶的反饋意見是幀速率要好得多，並且他們的體驗響應速度更快。 我們的編輯經歷幾乎沒有滯後，就好像他們在辦公室一樣。」—Mike Marsh, WBITVP 紐西蘭 IT (資訊科技) 經理
遠端存取的快速部署也是效能方程式的一部分。 這就是為什麼 WBITVP 非常高興能夠在短短 5 小時內完成設置和運行 Splashtop 的原因。
「從最初的介紹到為使用者提供存取權，簡單而安全的設定給我留下了深刻的印象。 快速的周轉使我們的工作流程順利進行。」 —Mike Marsh, WBITVP 紐西蘭 IT (資訊科技) 經理
里德利學區為遠程學生提供校內風格的支持
里德利學區是位於美國賓夕法尼亞州特拉華縣東南部的一個大型郊區公共 K-12 學區。 他們需要一個與校內支持模式非常相似的遠程支持流程。學生在他們的技術意識和技能方面有很大差異。
這意味著 Ridley 學區的 IT 團隊需要一個易於使用的支持工具。 Ridley 學區系統管理員/技術支持特蕾西·迪洛斯西（Tracy Dilossi）說：「幾乎不可能指示孩子在沒有看到設備的情況下進行手動重置並修復其他技術問題。
Ridley 的技術總監購買了三個 Splashtop 許可證，供該部門共享作為其學生遠端支持解決方案。
「沒有 Splashtop，我們將無法支持這麼多設備。 它使我們的支持會議更快地進行。 這是非常寶貴的！」— 崔西 Dilossi, 系統管理員/技術支持在裡德利學區
「Splashtop 在我們的 Mac 和移動設備上提供了出色的性能。」 — 崔西 Dilossi, 系統管理員/技術支持在裡德利學區
開始使用 Splashtop Enterprise
如要深入了解 Splashtop Enterprise 提供的高效能遠端存取和遠端支援的所有功能，請瀏覽 Splashtop Enterprise 網頁。甚至您可以直接在網頁上預約示範或下載免費試用。