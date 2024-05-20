Verena Cooper
International SEO Manager
Verena是 Splashtop 上的International SEO Manager 。她對科技和網路安全有著濃厚的興趣，是 Splashtop 遠端存取解決方案的狂熱用戶。
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