跳至主內容
+1.408.886.7177免費試用
Splashtop's SEO Manager Verena Cooper.

Verena Cooper

International SEO Manager

Verena是 Splashtop 上的International SEO Manager 。她對科技和網路安全有著濃厚的興趣，是 Splashtop 遠端存取解決方案的狂熱用戶。

Verena Cooper的文章

A cybercriminal in Germany in front of binary code and network connections.
安全性

德國的網路犯罪：您需要注意的 5 大威脅

深入了解
A graphic designer using Splashtop's remote desktop software to design from home.
比較

用於平面設計的頂級遠端桌面工具

深入了解
A hotel employee solving IT challenges using Splashtop's remote support software.
IT 及服務台遠端支援

應對飯店 IT 挑戰：遠端支援工具的力量

深入了解
A woman in an office using remote maintenance software.
IT 及服務台遠端支援

2024 年掌握遠端維護軟體：深入指南

深入了解
Two IT technicians providing remote IT support with Splashtop Enterprise.
IT 及服務台遠端支援

遠端 IT 支援做什麼？

深入了解
A man and a woman building their remote IT support business with Splashtop.
IT 及服務台遠端支援

如何開始遠端 IT 支援業務

深入了解
Person using a laptop computer to rate computer software
比較

TrustRadius Insights：為什麼 Splashtop 在用戶評論中優於 TeamViewer

深入了解
A female Splashtop user accessing her work computer remotely from her MacBook Pro.
遠端工作

每個遠端工作者都需要了解的十大工具

深入了解
A credit card on a fishing hook.
安全性

遠程訪問用戶如何保護自己免受魚叉式釣魚和其他網絡釣魚攻擊

深入了解
Hand holding cybersecurity lock and shield icon
安全性

2024 年的十大網絡安全趨勢和預測

深入了解
A laptop with remote desktop software that works anywhere in the world.
遠端工作

遠端桌面可以在任何地方工作嗎？

深入了解
A school teacher using Splashtop Classroom to interact with his students.
遠端學習與教育

學校十大遠端存取程序

深入了解
Support technician sitting at a computer, providing remote support
比較

BeyondTrust Remote Support等程序

深入了解
Two members of an internal IT team using Splashtop's remote access tools.
探索遠端存取

適用於內部 IT 的最佳遠端存取工具

深入了解
Splashtop celebrates women in tech on International Women's Day.
Splashtop生活

賦予科技女性權力：Splashtop 的包容性方法

深入了解
A digital nomad working remotely on his computer in his van.
安全性

數位游牧民族的網路安全：如何確保資料安全

深入了解
Hybrid worker using Splashtop's unattended access feature to connect to a client's computer.
探索遠端存取

什麼是主動參與及其用例？

深入了解
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
遠端學習與教育

K12學校的遠端訪問

深入了解
A business man using remote desktop software for dual screens.
探索遠端存取

如何使遠端桌面雙螢幕

深入了解
A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.
遠端工作

2024 年遠程工作：需要注意的預測和趨勢

深入了解
IT Manager providing remote tech support to a customer using Splashtop SOS.
IT 及服務台遠端支援

什麼是技術支援？

深入了解
Person holding a mobile phone with a circular lock security image projected above it
安全性

為什麼 TrustRadius 使用者信任 Splashtop 的安全功能

深入了解
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
遠端學習與教育

高等教育 IT 服務台解決方案可減少停機時間

深入了解
Four busy employees using Splashtop's remote access software to be more productive.
探索遠端存取

遠端存取軟體對員工生產力的影響

深入了解
Professional man wearing glasses against a neutral background
安全性

AI 安全風險：零信任是如何產生影響

深入了解
Remote Access for SEC and Government Agencies
探索遠端存取

政府機構的終端訪問：如何保持高效和安全

深入了解
Overhead view of a woman working on a laptop at a white table using Splashtop for productivity
遠端學習與教育

如何 Splashtop 遠端支援 軟體 支持學習

深入了解
A young gamer playing video games on his home computer.
安全性

玩安全：每個玩家都應該知道的網絡安全實踐

深入了解
An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
遠端學習與教育

賦能銷售：利用 Splashtop 進行遠距培訓技術

深入了解
A young man using Splashtop's remote desktop software to play video games remotely.
探索遠端存取

升級：玩家的野外桌面軟體指南

深入了解
A hand holding a safety lock reaches through a tablet into the zero trust security space.
安全性

零信任安全性：全面的網路安全方法

深入了解
Person typing on a computer with star ratings imagery
比較

TrustRadius 揭示：為什麼使用者喜歡 Splashtop 而不是 GoToMyPC

深入了解
Man working on a laptop at the beach, embodying remote work with Splashtop's flexible access
遠端工作

隨時隨地保持聯繫：數字遊民的遠程桌面

深入了解
A hybrid employee using Splashtop's remote access software from home to stay connected with her office computer.
遠端工作

混合工作 101：平衡遠端和辦公室工作的 7 個技巧

深入了解
Blurred retail store image with icons and lines overlaid
IT 及服務台遠端支援

零售業的技術演進：遠端支援軟體的作用

深入了解
A female accountant using Splashtop's remote access software to control QuickBooks from her home office.
遠端工作

將會計轉移到 cloud:終端訪問軟體的作用

深入了解
A TrustRadius user writes a review about Splashtop's remote access software.
比較

TrustRadius 發言：Splashtop 如何勝過 LogMeIn

深入了解
A female Splashtop user exploring the metaverse and AI technology.
安全性

元宇宙安全：識別威脅並保護您的數字存在

深入了解
A doctor using Splashtop's remote desktop software to ensure cybersecurity.
安全性

網路安全在醫療保健的重要性

深入了解
A female architect using Splashtop's remote access software to design remotely.
遠端工作

Designing Anywhere：終點訪問軟件對建築師的力量

深入了解
A doctor using remote access software to access patient data from her tablet.
探索遠端存取

利用外部訪問軟件實現醫療保健轉型：專業人士指南

深入了解
Splashtop's recognition as 2023's top hybrid work solution provider, RemoteTech Breakthrough Award
公告內容

Splashtop 被評為年度混合工作解決方案提供商 - RemoteTech 突破獎 2023

深入了解
A developer using remote desktop software for coding.
遠端工作

開發者桌面：隨時隨地安全編碼

深入了解
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2024 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。