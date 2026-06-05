Splashtop 折扣

好奇 Splashtop 是否提供折扣、促銷或促銷代碼？ 我們通常不提供折扣銷售價格或促銷活動，因為我們每天提供的低價可能比其他同類遠端存取解決方案低 50% 甚至高達 80%。 不過，我們確實提供了一些節省 Splashtop 訂閱費用的方法。
Splashtop 遠端存取效能和 Pro 大量授權折扣高達 25%
Splashtop 遠端存取 是中小型團隊遠端電腦存取的超值選擇。如果您為四位或以上的使用者購買 Splashtop 遠端存取 Pro 或遠端存取 Performance 訂閱方案，您可以享有批量折扣。量折扣如下：
訂閱 4-9 個許可證可享受 20％ 的折 扣
訂閱 10 個或更多許可證可享受 25％ 的折 扣
在日本，這項折扣僅適用於線上購物（透過國際通道）。透過日本子公司的合約不符合資格。
您如何獲得折扣？
線上購買 Splashtop Remote Access，只要選擇 4 個以上 Remote Access Pro 授權，系統就會自動套用折扣。如果對大量採購授權有疑問，亦可聯絡我們的銷售團隊。大量採購授權折扣不適用於 Remote Access Solo 方案，該方案�僅限一名使用者使用，且功能較少。
如果您目前是授權少於 4 個的訂閱者，並且想要利用批量許可計劃，則可以訪問 my.Splashtop Web 主控台上的訂閱選項卡，並隨時根據正常價格按比例分配的價格向您的計劃添加許可證。 然後，如果您在續訂時帳戶上有 4 個或更多授權，您的方案將以批量折扣價格續訂。
保證省錢並享受高達 3 個月免費的優惠，當您切換至 Splashtop 時
Splashtop 提供特別優惠，保證在從某些競爭解決方案切換時節省開支，還有一個早期開始計畫，您可以在訂閱中最多多加3個月，以便與目前競爭者的訂閱結束重疊，讓遷移變得輕鬆，立即開始使用。
如何獲得早期開始和節省保證？
A/R 附加的特殊價格 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是一款出色的單一解決方案，您可以在其中配置所需的遠端電腦存取和遠端支援技術人員許可證數量的捆綁包。
您如何獲得 A/R 工具？
請與我們的銷售團隊聯繫 ，以獲取有關您將需要的遠端存取和支持技術用戶數量的 Splashtop Enterprise 許可定價的信息，並詢問有關以特殊價格提供的 增強現實遠端支持附加 組件的信息。
此附加功能使最終用戶可以在其移動設備上打開 Splashtop 應用程序，以便您的技��術人員可以通過手機攝像頭查看他們正在進行的工作，以幫助解決問題。 當技術人員需要遠端專家的協助並且還有許多其他使用者時，這是維修機械的常用案例。
屏幕鏡像和屏幕共享 Mirroring360 ， Mirroring360 Pro 最高可享受 40％ 的折扣
如果您正在為您的會議室，教室，製作視頻或其他用途尋找屏幕鏡像或屏幕共享解決方案，我們為 Mirroring360 系列產品提供兩種折扣。
請訪問我們的 Mirroring360 網站 了解更多詳情。
非營利折扣
如果您的非營利組織（例如慈善機構）需要 Splashtop 遠端電腦訪問，請 聯繫我們的銷售團隊 ，他們可以要求提供信息以驗證您的狀態，然後他們可以以折扣為您提供幫助。
Splashtop 每日超值價格
您可以在我們的定價頁面上查看 Splashtop 遠端電腦存取解決方案的最新定價和方案。根據您所在的位置，您可能會看到以美元或我們支持的其他本地貨幣的價格，包括歐元、GPB、澳元、加元、日元、巴西雷亞爾、MXP 和瑞士法郎。
本文中提到的所有優惠都可能會更改。