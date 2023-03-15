Splashtop 折扣

好奇 Splashtop 是否提供折扣，促銷或促銷代碼？ 我們通常不提供折扣價格或促銷活動，因為我們提供的日常低價可能比其他同類遠程訪問解決方案低 50％ 甚至高達 80％。 也就是說，我們確實提供了幾種節省 Splashtop 訂閱費用的方法。

Splashtop Business Access 專業體積折扣高達 25％ 的折扣 Splashtop Remote Support 大型計劃的折扣高達 75％ 的折扣 免費A/R附加元件 Splashtop Enterprise 屏幕鏡像和屏幕共享軟件高達 40％ 的折扣 非營利組織的折扣 每日最佳價值定價

Splashtop Business Access 專業版批量許可折扣高達 25％ 的折扣

Splashtop Business Access對於中小型團隊來說， Pro 對於遠程計算機訪問來說是一個巨大的價值。 如果您為四個或更多用戶購買 Splashtop Business Access Pro 訂閱，則可以獲得批量折扣。 數量折扣是：

訂閱 4-9 個許可證可 享受 20％ 的折 扣

訂閱 10 個或更多許可證可享受 25％ 的折 扣

您如何獲得折扣？

Splashtop Business Access 在線購買 ，當您選擇 4 個或更多的 Business Access Pro 許可證時，折扣將自動應用。 如果您對大量授權有任何疑問，也可以聯絡我們的銷售團隊。 大量授權折扣不適用於單一使用者且功能較少的 Business Access Solo 方案。

如果您目前是授權少於 4 個的訂閱者，並且想要利用批量許可計劃，則可以訪問 my.Splashtop Web 主控台上的訂閱選項卡，並隨時根據正常價格按比例分配的價格向您的計劃添加許可證。 然後，如果您在續訂時帳戶上有 4 個或更多授權，您的方案將以批量折扣價格續訂。

Splashtop 端點管理和遠端支援工具折扣高達 75％ 以上的折扣

如果您是託管服務供應商或 IT 支援團隊，想要管理大量電腦，我們提供兩種方案。 Splashtop SOS 由技術人員數量授權，並 Splashtop Remote Support 由用戶數量授權。

使用時 Splashtop Remote Support，您可以在每台受管理的電腦上支付較少的費用，因為您管理較多的電腦數量。

Splashtop Remote Support 基本 25 電腦計劃每月每部電腦收費 $1.60

50 個計算機計劃每月每台計算機 1.20 美元-與基本計劃相比可節省 25％

100 個計算機計劃每月每台計算機每月 $0.80-與基本計劃相比可節省 50％

提供 250，500 和 750 台計算機的計劃，可享受更高的折扣

1,000 個電腦方案每月每台電腦 $0.40 — 與 基本方案相比，可節省 75% 的費用

您如何獲得折扣？

Splashtop Remote Support 在線訂閱 並選擇以上其中一個計劃，或 聯繫我們的銷售團隊。

A/R 附加的特殊價格 Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 是一款出色的單一解決方案，您可以在其中配置所需的遠端電腦存取和遠端支援技術人員許可證數量的捆綁包。

您如何獲得 A/R 工具？

請與我們的銷售團隊聯繫 ，以獲取有關您將需要的遠端存取和支持技術用戶數量的 Splashtop Enterprise 許可定價的信息，並詢問有關以特殊價格提供的 增強現實遠端支持附加 組件的信息。

此附加功能使最終用戶可以在其移動設備上打開 Splashtop 應用程序，以便您的技術人員可以通過手機攝像頭查看他們正在進行的工作，以幫助解決問題。 當技術人員需要遠端專家的協助並且還有許多其他使用者時，這是維修機械的常用案例。

屏幕鏡像和屏幕共享 Mirroring360 ， Mirroring360 Pro 最高可享受 40％ 的折扣

如果您正在為您的會議室，教室，製作視頻或其他用途尋找屏幕鏡像或屏幕共享解決方案，我們為 Mirroring360 系列產品提供兩種折扣。

請訪問我們的 Mirroring360 網站 了解更多詳情。

非營利折扣

如果您的非營利組織（例如慈善機構）需要 Splashtop 遠端電腦訪問，請 聯繫我們的銷售團隊 ，他們可以要求提供信息以驗證您的狀態，然後他們可以以折扣為您提供幫助。

查看 Splashtop 的每日最優惠價格

您可以在我們的定價 頁面上查看 Splashtop 遠端電腦存取解決方案的最新定價和計劃。 根據您所在的位置，您可能會看到美元或我們支持的其他當地貨幣之一，包括歐元，GPB，澳元，加元，日元，BRL。

本文中提到的所有優惠都可能會更改。