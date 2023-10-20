TrustRadius 揭示：為什麼使用者喜歡 Splashtop 而不是 GoToMyPC

在當今的數位時代，對可靠的遠端存取工具的需求從未如此之大。隨著企業和個人都在尋求最適合其需求的解決方案，兩個領先平台之間出現了顯著的比較：Splashtop 和 GoToMyPC。通過實際用戶反饋的鏡頭，我們深入研究此比較的複雜性，以了解是什麼使一個人脫穎而出。

1.定價

在影響遠端存取工具選擇的眾多因素中，成本始終是最突出的。用戶越來越關注成本，尋求不會破壞銀行的有效工具。 Splashtop 和 GoToMyPC 之間的財務比較顯示出顯著的對比。雖然具體價格可能因套餐和優惠而異，但許多用戶都感受到了 GoToMyPC 定價策略的壓力。

一篇坦率的評論稱： “GoToMyPC 的價格上漲，因此我們開始尋找替代品。” 另一位用戶也表達了同樣的觀點，在 GoToMyPC 「我們每台電腦每年的成本幾乎達到 400 美元！」 之後，他感到必須轉變。

另一方面，Splashtop 因其經濟實惠且不影響功能而贏得了讚譽。 一位用戶總結了這一觀點：“由於成本效益，我用 Splashtop 取代了 GoToMyPC。Splashtop 的成本降低了 75%，但它為我提供了相同或更好的訪問和功能。”

由於成本差異如此明顯，Splashtop 的價值主張吸引了許多尋求功能和有吸引力的價格的人，這也就不足為奇了。

2. 速度和效果

Splashtop 因其快速、可靠的效能而受到用戶的好評。正如一位用戶強調的那 "樣，它的速度和無問題是一個很大的優勢。" 這種正面的回饋展示了 Splashtop 提供無縫遠端存取體驗的能力。

相比之下，一些用戶報告了 GoToMyPC 的效能問題。其中一個共享的情緒強調了這一點，並指出，以 "前的工具有時會延遲，指出" 工作效率的潛在中斷。 這些對比鮮明的評價進一步強調了優先考慮速度和可靠性的使用者對 Splashtop 日益增長的偏好設定。

三.易於使用

簡單性常常成為軟體解決方案中令人垂涎的屬性，而 Splashtop 似乎已經接受了這個理念。用戶經常讚揚其直觀的設計，使設置和日常使用變得輕而易舉。 一位用戶的感言抓住了這種情緒，「一位使用Splashtop 的朋友向我展示了它。它看起來超級簡單，所以我嘗試了一下......Splashtop 允許我在我所在的地方工作。”

儘管 GoToMyPC 多年來已為許多用戶提供服務，但有些用戶表示其可用性或設定過程面臨挑戰。例如，一篇評論提到， “GoToMyPC 成本高昂且笨重，真的不喜歡它，除非絕對必要，否則避免使用它”，這對 某些人來說是一種不太簡單的體驗。

此類回饋強調了使用者友善介面在遠端存取領域的重要性，Splashtop 成為優先考慮易用性的人的最愛。

4.多顯示器功能

使用多個顯示器的靈活性對於最大限度地提高工作效率至關重要，Splashtop 因其這項功能而廣受讚譽。用戶發現其多顯示器的支持不僅值得讚賞，而且在提高工作效率方面也有助於提高他們的工作效率。 一份感言敏銳地指出，「Splashtop 可以做到一切，甚至更多！如果有的話，我可以在多個顯示器上執行多個顯示器。我喜歡這個。它加快了完成任務所需的時間，並留下更多的空閒時間來做其他事情。”

另一方面，GoToMyPC 在這方面似乎面臨一些挑戰。用戶指出其支持多顯示器設置方面的限制。 一位用戶感嘆道： “我用 Splashtop 取代了 GoToMyPC……因為它不允許多顯示器設定。”

能夠有效利用多個屏幕的功能不再僅僅僅是額外的奢侈品，而是許多專業人士的必需品。 在這個領域，Splashtop 的功能似乎引起了用戶的共鳴，為他們提供了更高的生產力和靈活性。

結論 - 免費試用 Splashtop

數位環境不斷發展，並且隨著它，使用者能夠無縫地遠端導航任務的工具。 在對 Splashtop 和 GoToMyPC 的比較研究中，有一個主題明顯引起共鳴：Splashtop 在成本、效能、簡單性、功能集和整體使用者滿意度方面的吸引力。

雖然這兩個平台都具有顯著的優勢，但使用者評價一致強調 Splashtop 對許多人來說是一個遊戲規則改變者。隨著遠程工作和數字訪問繼續塑造我們的專業和個人世界，選擇合適的工具將繼續至關重要。

根據收集到的回饋，對於那些尋求全面、可靠且使用者友好的遠端存取解決方案的人來說，Splashtop 成為一個令人信服的選擇。

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