最佳鉻遠端桌面替代品 2023 — Splashtop

Splashtop的遠端存取和遠端支援工具為Chrome遠端桌面提供了更好的替代方案。使用Splashtop遠端存取Windows，Mac，Linux，iOS和Android。

Chrome遠端桌面是一種Google產品，可從另一台設備遠端存取您的電腦。許多人將此用於個人用途，以在遠端存取自己的電腦時執行簡單的任務。

但是，那些需要更多遠端存取軟體的人通常對Chrome Remote Desktop不滿意。想要遠端工作的業務專業人員和想要為客戶提供支持的IT支持技術人員抱怨Chrome遠端桌面缺少所需的功能。

另外， Splashtop的遠端存取和遠端支援軟體解決方案旨在滿足遠端工作者，IT支持，幫助台和MSP的苛刻用例。這就是為什麼今天有成千上萬的企業和超過2000萬人使用Splashtop的原因。

以下是Chrome遠端桌面的優缺點，以及Splashtop是您最佳選擇的原因。

什麼是Chrome遠端桌面？

Chrome遠端桌面最初是作為Chrome（網絡瀏覽器）擴展程序啟動的。如今，它結合使用了Chrome擴展程序和通過Chrome瀏覽器的網絡門戶。

要隨時遠端存取電腦，您需要在兩台設備上都安裝正確的Chrome遠端桌面應用，並且需要確保這些設備已登錄到同一Google帳戶。要提供遠端支援，您必須指示最終用戶安裝必要的應用程序以啟用對他們電腦的訪問。

什麼是 Splashtop？

另外，Splashtop由Splashtop自己屢獲殊榮的專有遠端存取軟體提供支持。遠端存取所需的全部是互聯網連接和適當的Splashtop軟體，不需要共享的Google帳戶。

設置完成後，您將能夠在Splashtop應用程式中查看所有有權訪問的電腦的列表。只需單擊一個即可啟動遠端連接。您可以從其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備訪問Windows，Mac和Linux電腦。為了為用戶的電腦提供臨時支持，他們可以下載並運行一個小應用程式以生成連線代碼，該代碼將使您可以訪問他們的電腦-無需安裝！

Chrome遠端桌面與Splashtop

那麼，為什麼Splashtop是Chrome遠端桌面的更好替代品？以下是主要區別的簡要概述：

遠端存取比較

遠端支援比較

功能比較

對於那些想提高生產力，提高安全性和/或想更有效地提供支持的人來說，Splashtop無疑是Chrome遠端桌面的最佳替代品。

Splashtop遠端存取軟體

如上所述，Splashtop提供了多種不同的遠端存取產品，這些產品專為具有不同需求的用戶而設計，包括業務專業人員，IT支持團隊，MSP和幫助台專業人員。

在下面查看我們的核心業務產品，並免費開始使用適合您的產品。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用！

Splashtop 商業訪問：適用於希望遠端訪問其電腦的業務專業人士和小型團隊。 瞭解更多 | 免費試用

Splashtop 遠端支援：適用於希望無人值守遠端存取用戶電腦以提供遠端支援的 MSPs 和 IT 團隊。 瞭解更多 | 免費試用

Splashtop SOS：適用於需要有人值守的快速支援解決方案來為其用戶設備提供按需遠端支援的 IT、支援和服務台團隊。 瞭解更多 | 免費試用

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