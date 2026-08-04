最佳鉻遠端桌面替代品 2023 — Splashtop

對個人使用和商務應用來說，選擇適當的遠端桌面軟體都至關重要，才能確保遠端存取安全、可靠又高效。Chrome 遠端桌面雖因整合 Google 服務而成為常見選擇，但不見得能滿足所有使用者的多元需求。
探索 Chrome 遠端桌面替代方案可以幫助您找到其他解決方案，不僅能根據您的具體需求提供更厲害的功能，還可提供更好的安全性和更強大的效能。在本指南中，我們將深入探討 Chrome 遠端桌面的最佳替代方案，提供可提升您遠端存取體驗的選項。
什麼是Chrome遠端桌面？
Chrome遠端桌面是一種Google產品，可從另一台設備遠端存取您的電腦。許多人將此用於個人用途，以在遠端存取自己的電腦時執行簡單的任務。
但是，那些需要更多遠端存取軟體的人通常對Chrome Remote Desktop不滿意。想要遠端工作的業務專業人員和想要為客戶提供支持的IT支持技術人員抱怨Chrome遠端桌面缺少所需的功能。
Chrome遠端桌面最初是作為Chrome（網絡瀏覽器）擴展程序啟動的。如今，它結合使用了Chrome擴展程序和通過Chrome瀏覽器的網絡門戶。
要隨時遠端存取電腦，您需要在兩台裝置上安裝適當的 Chrome 遠端桌面應用程式，並確保這些裝置登入同一個 Google 帳戶。要提供遠端支援，您必須指導使用者安裝必要的應用程式以啟用其電腦的存取。
為什麼您需要能替代 Chrome 遠端桌面的產品？
Chrome 遠端桌面是便利且免費的遠端存取工具，但也有些限制，會讓使用者興起尋找替代方案的念頭：
功能有限
Chrome 遠端桌面缺乏內建即時聊天、拖放式檔案傳輸、多連線處理等進階功能，但這些功能對於專業使用和 IT 支援至關重要。
Chrome 遠端桌面的安全風險
Chrome 遠端桌面的安全功能相對基礎，僅依賴 Google 帳戶進行驗證。這表示您的 Google 帳戶一旦遭到洩露，就可能有安全風險。
其他主要安全風險包括：
有限的存取控制：Chrome 遠端桌面並未提供精細的使用者權限，因此 IT 團隊很難以安全的方式管理整個組織的存取權。
未強制執行多重驗證 (MFA)：若未內建強制執行 MFA，而僅依賴密碼，帳戶就很容易遭到未經授權存取。
缺乏集中化安全管理：企業需要檢視遠端存取活動，但 Chrome 遠端桌面缺乏集中化的記錄、稽核和管理工具。
不安全連線的風險：與企業級遠端桌面解決方案不同的是，Chrome 遠端桌面僅有 Google 帳號驗證機制，而未提供強大的加密功能或其他安全措施。
無行動裝置管理
並未內建對行動裝置管理功能的支援——對擁有行動人力的企業來說，這可能是重大缺陷。
自訂程度有限
Chrome 遠端桌面提供的自訂選項有限，對於需要特定設定或品牌標識的使用者來說，比較沒有彈性。
依賴 Google 帳戶
使用者必須擁有 Google 帳戶並使用 Google Chrome 瀏覽器，因此，可能會勸退偏好其他瀏覽器或需要更大彈性的使用者。
探索 Chrome 遠端桌面的替代產品，能幫助您找到更符合需求的解決方��案，為個人和商務用途提供強化功能、強大的安全機制和更大的靈活彈性。
選擇遠端桌面工具時應考慮的 5 個因素
選擇合適的遠端桌面工具，對於確保順暢且安全的遠端存取至關重要。以下是五個需要考量的關鍵因素：
特色和功能：確保遠端桌面工具提供所有必要功能，例如檔案傳輸、多螢幕支援、遠端列印、連線錄製和聊天功能。進階功能對於商務用途和 IT 支援而言至關重要。
安全性：遠端存取裝置時，安全性是首要考量。請尋找具備強大加密標準 (如 SSL/TLS)、雙重驗證和其他安全協定的工具，以保護敏感資料，並防止未經授權存取。
易於使用：這款工具應該具有直觀介面，易於設定和使用，讓不熟悉科技產品的使用者也能輕鬆上手。簡單明瞭的設定過程和使用者友善的設計，可以節省時間並縮短學習曲線。
相容性與靈活彈性：選擇的工具應該能與各種作業系統 (Windows、macOS、Linux 等) 相容，並在瀏覽器需求和行動裝置管理方面具有彈性，這樣才能確保這款工具可適用於不同裝置和平台。
客戶支援：可靠的客戶支援至關重要，尤其對可能需要及時協助的企業使用者來說，更是如此。請尋找提供全方位支援選項的工具，這類選項包括即時聊天、電話支援和穩健可靠的支援中心。
透過考量上述因素，可以找出最符合您需求、又能確保遠端存取體驗順暢安全的遠端桌面工具。
Splashtop 遠端桌面軟體簡介��：特色與優點
Splashtop 的遠端存取軟體和遠端支援軟體解決方案，專為遠距工作者、IT 支援、服務台 及 MSPs 的高需求使用情境而打造。這就是為什麼如今有數以萬計的企業和超過 2,000 萬人使用 Splashtop。
Splashtop 的動力來自 Splashtop 自家獲獎的專有遠端存取軟體。遠端存取只需要網際網路連接和適當的 Splashtop 軟體，不需要共用的 Google 帳戶。
設置完成後，您將能夠在Splashtop應用程式中查看所有有權訪問的電腦的列表。只需單擊一個即可啟動遠端連接。您可以從其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備訪問Windows，Mac和Linux電腦。為了為用戶的電腦提供臨時支持，他們可以下載並運行一個小應用程式以生成連線代碼，該代碼將使您可以訪問他們的電腦-無需安裝！
Chrome 遠端桌面替代方案：Splashtop 何以脫穎而出
那麼，為什麼Splashtop是Chrome遠端桌面的更好替代品？以下是主要區別的簡要概述：
遠端存取比較
Chrome遠端桌面
Splashtop
隨時設置遠端存取
除了要安裝所需的應用程式，所有電腦還必須登入同一個 Google 帳戶，但這可能帶來安全問題。
不需要共用 Google 帳戶。執行遠端存取，只需要有 Splashtop 帳戶、Splashtop 應用程式和網路連接。
開始遠端連線
要求您記住並輸入遠端電腦的唯一 PIN 才能登入。
不需要 PIN 碼，只要選取您要立即存取和連接的電腦即可。
遠端支援比較
Chrome遠端桌面
Splashtop
為電腦提供臨機支援
使用者需要安裝 Chrome、登入或建立 Google 帳戶，然後安裝所需的擴充功能。
使用者下載並執行小型應用程式，不需要擁有或登入 Splashtop 帳戶。
為行動裝置提供支援
不適用。
遠端存取 iOS 和 Android 裝置。遠端控制 Android 裝置以便提供支援。
管理控制台
無。
通過Splashtop Web控制台對用戶和電腦進行管理和分組，以保持井井有條。
功能比較
Chrome遠端桌面
Splashtop
行動版 (iOS 和 Android) 遠端存取應用程式功能
基本功能包括顯示鍵盤、切換使用滑鼠和觸控式輸入、Ctrl-Alt-Del 和調整桌面大小。
具備 Chrome 遠端桌面的所有功能，另外還有電腦分組、清單排序、檢視電腦資訊 (狀態、上次連線、IP 位址)、遠端重啟、檢視所有螢幕、鎖定工具列、遠端螢幕防窺、鎖定鍵盤和滑鼠、貼上按鍵動作。
電腦版遠端存取應用程式功能
傳送特定按鍵動作、調整螢幕解析度和傳輸等基本功能有限。
具備 Chrome 遠��端桌面的所有功能，另外還有聊天、連線錄製、遠端列印、遠端喚醒、分享技術人員桌面、螢幕防窺、鎖定鍵盤和滑鼠等等。
對於那些想提高生產力，提高安全性和/或想更有效地提供支持的人來說，Splashtop無疑是Chrome遠端桌面的最佳替代品。
選擇 Splashtop 遠端存取軟體：超越 Chrome 遠端桌面的進階功能
如上所述，Splashtop提供了多種不同的遠端存取產品，這些產品專為具有不同需求的用戶而設計，包括業務專業人員，IT支持團隊，MSP和幫助台專業人員。
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Splashtop Remote Access：適合想要遠端存取電腦的商務專業人士和小型團隊。
Splashtop Remote Support ：適用於希望無人值守的遠端存取其用戶電腦以提供遠端支援的MSP和IT團隊。
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