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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: 自動化、修補和保護每個端點

透過自動化、即時可見性和遠端支援簡化 IT 操作，從單一控制台保持端點安全、最新和合規。

每月每個端點不到 NT$37

免費試用立即購買

多種解決方案。
一個無縫體驗。

Splashtop OS patch dashboard

即時漏洞與修補程式管理

在威脅影響到您的業務之前，加以偵測、優先處理並修復。

  • 持續掃描 Windows 和 macOS 以檢查 CISA KEVs、CVEs 和軟體更新

  • 識別並優先處理零時差和高風險漏洞

  • 自動化作業系統和第三方軟體的修補

  • 透過原則驅動或按需補丁工作流程部署補丁


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

從手動到自動

消除重複性的任務，釋出 IT 資源。

  • 設定基於原則的修補，包含版本控制與更新環。

  • 觸發自動修正常見問題

  • 跨成千上萬的端點規模排程任務


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

端點安全与合规

保持安全姿態、降低風險，並依據 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 和 PCI 等標準展現合規性，而不增加複雜性。

  • 強制執行端點設定和安全原則

  • 偵測並整改不合規的端點

  • 維持可供稽核的儀錶板和詳細目錄報告

  • 透過防毒軟體和EDR整合擴充保護


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

使用遠端支援更快速解決問題

從識別問題轉為立即解決它們，避免拖延。

  • 即刻存取端點以調查和解決問題

  • 使用背景工具進行故障排除而不打擾使用者

  • 減少問題解決時間，並消除手動交接

  • 在各種裝置上提升技術人員和使用者的支援體驗


一個足矣

以一個整合式解決方案取代多個點狀產品。

  • 從一個控制台管理端點管理、遠端支援、存取和安全性

  • 減少授權和維護成本

  • 簡化操作，使用單一平台

  • 提升您環境中的可見性和控制力


進階資料保護 & 安全

下一級別的安全性。全新的安心境界。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基礎架構

    安全的雲端和內部部署主機，加上24/7入侵偵測及SOC 2 & 3認證，確保您的電腦、用戶和資料保持受保護。

    深入了解
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    進階安全功能

    運用雙重驗證、端點 MFA、連線稽核記錄和 E2E 加密等功能，讓您的 IT 團隊完全掌控遠端存取的安全。

    深入了解
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準與規範

    持續專注於達到最高隱私和安全標準（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），提供讓您知道自己受到保護和符合規範的信心。

    深入了解

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