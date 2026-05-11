多種解決方案。
一個無縫體驗。
即時漏洞與修補程式管理
在威脅影響到您的業務之前，加以偵測、優先處理並修復。
持續掃描 Windows 和 macOS 以檢查 CISA KEVs、CVEs 和軟體更新
識別並優先處理零時差和高風險漏洞
自動化作業系統和第三方軟體的修補
透過原則驅動或按需補丁工作流程部署補丁
從手動到自動
消除重複性的任務，釋出 IT 資源。
設定基於原則的修補，包含版本控制與更新環。
觸發自動修正常見問題
跨成千上萬的端點規模排程任務
端點安全与合规
保持安全姿態、降低風險，並依據 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 和 PCI 等標準展現合規性，而不增加複雜性。
強制執行端點設定和安全原則
偵測並整改不合規的端點
維持可供稽核的儀錶板和詳細目錄報告
透過防毒軟體和EDR整合擴充保護
使用遠端支援更快速解決問題
從識別問題轉為立即解決它們，避免拖延。
即刻存取端點以調查和解決問題
使用背景工具進行故障排除而不打擾使用者
減少問題解決時間，並消除手動交接
在各種裝置上提升技術人員和使用者的支援體驗
一個足矣
以一個整合式解決方案取代多個點狀產品。
從一個控制台管理端點管理、遠端支援、存取和安全性
減少授權和維護成本
簡化操作，使用單一平台
提升您環境中的可見性和控制力