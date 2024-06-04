遠端存取比 VPN 更好嗎？

在當今快速發展的數位環境中，遠距工作已不僅僅是一種趨勢，而是一種必然。 隨著企業努力適應這一新現實，促進遠端存取的工具和技術受到了嚴格審查。 其中討論最多的是虛擬私人網路 (VPN) 和 Splashtop 等遠端存取軟體解決方案。
對於尋求確保遠端員工安全、高效和無縫用戶體驗的企業來說，了解這些技術之間的細微差別至關重要。 雖然 VPN 和遠端存取解決方案都支援遠端工作，但它們的操作方式完全不同，並且具有明顯的優勢。
本部落格將研究 VPN 和遠端存取軟體之間的主要區別，並強調為什麼 Splashtop 是最佳選擇。 透過探索效能、使用者體驗、安全性和成本等方面，我們旨在闡明為什麼許多組織正在從傳統 VPN 解決方案過渡到更先進的遠端存取軟體。
第 1 部分：了解基礎知識
什麼是VPN？
VPN 是一種透過網路（例如 Internet）創建連接的技術。 企業已使用 VPN 允許遠端員工存取公司內部資源，例如檔案、應用程式和 Intranet，就像直接連接到公司的本地網路一樣。
VPN 的主要特點：
遠端存取網路：VPN 使員工能夠從任何位置連接到公司的網路。
隱私：VPN 可以提供匿名性，並透過封鎖使用者的 IP 位址來防止第三方追蹤線上活動。
常見用例：
遠距工作：VPN 允許員工在家或旅行時存取公司資源。
繞過地理限制：VPN 可透過掩蓋使用者的真實位置來存取僅限於特定地理位置的內容。
儘管有這些好處， VPN 也存在一些局限性，包括潛在的延遲問題、複雜的設定過程以及單一連接裝置受到損害時暴露整個網路的風險。
遠端存取軟體是什麼？
遠端存取軟體（例如 Splashtop）允許使用者透過網路控制遠端電腦或伺服器，就好像他們實際位於遠端位置一樣。 該軟體使用戶能夠在遠端系統上存取文件、運行應用程式並執行任務，其功能與現場相同。
遠端存取軟體的主要特點：
直接控制：使用者可以與遠端桌面交互，包括使用應用程式和管理文件，就像坐在遠端電腦前一樣。
高效能：遠端存取解決方案經過最佳化，即使在長距離內，也能以最小的延遲提供高品質的視訊和聲音。
安全性：雙重驗證、裝置驗證、端對端加密等先進安全措施，確保遠端會話安全。
常見用例：
遠端 IT 支援：IT 專業人員無需親自到場即可在遠端電腦上排除故障並解決問題。
遠距辦公：員工可以在家中或旅行時存取工作計算機，在不影響工作的情況下保持工作效率。
協作：團隊可以透過存取中央遠端伺服器上的共享資源和應用程式來協作處理專案。
Splashtop 等遠端存取軟體透過提供更簡化、更有效率、更安全的遠端工作體驗，解決了 VPN 的許多限制。
第二節：比較分析
性能與速度
VPN ：VPN 透過伺服器路由您的網路連接，為您的資料傳輸添加額外的步驟，這通常會導致延遲增加和速度變慢。 在處理大文件或資源密集型應用程式時，這尤其成問題。 效能下降是由於額外的加密和解密過程以及用戶和 VPN 伺服器之間的距離造成的。
終端存取軟體：像Splashtop這樣的終端存取軟體旨在以最小的延遲提供高效能的遠端連線。 Splashtop 針對流暢、快速的存取進行了最佳化，甚至適用於高清視訊和資源密集型應用程式。 使用者可以獲得與在本機上相當的無縫體驗，而不會出現通常與 VPN 相關的延遲。
使用者體驗
VPN ：使用 VPN 需要使用者導航網路以尋找並開啟他們需要的檔案或應用程式。 此過程可能會很麻煩且令人困惑，尤其是對於非技術用戶而言。 此外，設定和連接過程可能非常耗時，並且可能需要技術支援。
終端存取軟體：終端存取軟體提供更直覺的使用者體驗。 借助 Splashtop，使用者可以直接存取和控制遠端計算機，就像坐在計算機前面一樣。 多顯示器支援、檔案傳輸和遠端列印等功能增強了可用性和工作效率。 簡單的介面和快速的連接過程使得即使技術知識有限的人也能輕鬆使用。
安全
VPN ：如果連接的裝置受到威脅，VPN 可能會使整個網路面臨潛在風險。 一旦使用者獲得網路存取權限，他們就有可能存取其所有資源，從而增加了惡意軟體在網路中傳播的風險。
遠端存取軟體：Splashtop 採用強大的安全措施來保護資料和裝置。 雙重驗證、裝置驗證和端對端加密等功能確保只有授權使用者才能存取遠端系統。 這降低了��未經授權存取的風險，並保護網路免受潛在威脅。 此外，Splashtop 的零信任安全框架透過獨立驗證每次存取嘗試增加了額外的安全層。
易於使用和部署
VPN ：設定 VPN 可能很複雜，並且需要技術專業知識。 對網路或伺服器設定的任何變更都可能會中斷 VPN 訪問，需要持續維護和支援。 擴展 VPN 解決方案以容納更多用戶的流程也可能具有挑戰性且需要佔用大量資源。
終端存取軟體：像Splashtop這樣的終端存取軟體易於部署和管理。 安裝過程簡單明了，直覺的介面讓使用者快速上手。 Splashtop 的解決方案具有可擴展性，無需付出大量額外努力即可輕鬆吸引新用戶。 Splashtop 連接器簡化了對內部網路的訪問，無需 VPN，從而進一步降低了複雜性。
可擴充性和成本
VPN ：VPN 解決方案的實施和維護成本可能很高。 它們通常需要專用硬體、廣泛的設定和持續更新以確保安全。 成本可能會迅速上升，尤其是在擴大規模以容納更多員工時。
遠端存取軟體：Splashtop 提供經濟高效且可擴展的解決方案。 其定價計劃具有競爭力，並提供批量許可選項以降低每位用戶成本。 基於軟體的解決方案消除了對昂貴硬體的需求，並最大限度地降低了維護成本。 企業可以根據需要輕鬆擴展其遠端存取功能，確保不斷成長的團隊順利過渡。
結論
在 VPN 和遠端存取軟體之間的爭論中，很明顯，雖然 VPN 已作為遠端存取的傳統解決方案，但它們存在一些限制，可能會影響效能、安全性和使用者體驗。 VPN 通常會帶來延遲，需要複雜的設置�，如果單一裝置受到損害，整個網路就會面臨潛在風險。
另一方面，像 Splashtop 這樣的遠端存取軟體提供了更好的選擇。 Splashtop 擅長提供高效能、低延遲連接，確保鏡像現場的無縫用戶體驗。 其強大的安全功能（包括雙重驗證、裝置驗證和端對端加密）可保護遠端會話免受未經授權的存取和潛在威脅，讓您高枕無憂。
透過選擇 Splashtop，企業可以確保提供更有效率、更安全、更用戶友善的遠距工作體驗，讓員工在任何地方保持工作效率，而不會影響效能或安全性。
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