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GoToMyPC 價格上漲？ 使用者報告成本增加 200%

通過 Splashtop Team
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在發現 GoToMyPC 的續訂價格增加了三倍後，GoToMyPC 客戶一直在取消訂閱並切換到 Splashtop。

GoToMyPC 已經收購了他們的 GoToMyPC 遠端存取產品的價格。 在某些情況下，將價格提高了以前的近 3 倍。 例如，一些令 GoToMyPC 客戶感到震驚的表示，他們對 GoToMyPC 個人計劃的年度費用將跳至$420/年（以前為 230 美元/年）。 這是一個 83％ 的價格上漲。

2017 年 LogMeIn 收購了 GoToMyPC，多年後 LogMeIn 終究大幅調漲價格。

在社交媒體上也可以看到這種反應聲浪，許多 GoToMyPC 用戶對突然上漲的價格感到憤怒：

@GoToMyPC 價格翻了三倍。 不明智 十多年來一直是客戶。 服務取消。

— 尤金 ·S (@CA_Russiantank) 二零一八年九月四日

@GoToMyPC 哇！而不是在一個好的方式！ 我的 @GoToMyPC 計劃在二零一七年十二月是 110 美元，而我的計劃將於二零一八年十二月更新，價格為 $420！幾乎是 4 倍。 你不能在網上取消，你必須給他們打電話-不是一個快樂的兔子！ ☹️

— 珍·摩爾 (@Jane_eLearning) 十一月二十三日, 二零一八年

@GoToMyPC@LogMeIn 瘋狂 800％+ 漲價，您只給我一個通過電話取消我的帳戶的選項？！？！ 你知道你可以把它推到哪裡！ 對於像您這樣的企業來說，這裡有一個特殊的地方，它被稱為清算和古老的歷史！ 方式來擰你的客戶！

— 菲奧斯科 (@FioscoHQ) 十一月十五日, 二零一八

任何人都有遠程桌面訪問的錄音？ @GoToMyPC 在無法解釋的 257% 增加後剛剛失去了我的業務。

— 阿·拜爾 (@ay_bear) 二零一八年九月六日

@GoToMyPC 我剛收到我的年度帳單。 超過 200％ 的增加???多年來一直是忠實客戶，現在再也買不起 :(

— 請原諒我 (@oopsieee) 二零一八年九月三日

另一方面，Splashtop 的起始價格將保持 Splashtop Business Access$60/年。 自 2013 年發布以來，Splashtop 從未提高 Splashtop Business Access. 實際上，當您購買任何 Splashtop 產品時，您的價格都會被鎖定，這意味著您永遠不必擔心續訂費用增加。

Splashtop Business Access 個人和團隊遠端存取解決方案廣受肯定。透過 Splashtop，您將以物超所值的價格取得速度最快的遠端存取工具，並提供與 GoToMyPC 相同的常用功能。請參閱 Splashtop 與 GoToMyPC 完整比較表，眼見為憑

如果您是當前的 GoToMyPC 客戶，則可以免費試用 Splashtop 業務訪問專業版7-幾天，以便自己進行比較並了解為什麼有這麼多人已經從 GoToMyPC 切換到 Splashtop。 除了獲得最佳的遠端存取解決方案外，您還可以通過切換到 Splashtop 每年節省數百美元。

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