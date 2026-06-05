GoToMyPC 價格上漲？ 使用者報告成本增加 200%

GoToMyPC 客戶發現 GoToMyPC 續訂價格提高至三倍後，紛紛取消訂閱並改用 Splashtop。
GoToMyPC 提高了旗下 GoToMyPC 各項遠端存取產品的價格，其中有些產品的價格，甚至提高了將近 3 倍。部分 GoToMyPC 客戶震驚表示，他們的 GoToMyPC 個人方案年費將飆漲為 US$420/年 (原 230 美元/年)，漲幅直逼 83%。
這發生在 2017 年，LogMeIn 收購 GoToMyPC 之後。LogMeIn 本身的產品就一直在大幅漲價。只要看看 LogMeIn Central 價格調漲和 LogMeIn Pro 價格調漲的文章，就一目瞭然。
關於 GoToMyPC 漲價的擔憂
社群媒體上的強烈反應顯而易見，許多 GoToMyPC 用戶對價格突然上漲感到沮喪，而Splashtop 與 GoToMyPC 的比較則凸顯了 Splashtop 更具競爭力的定價是一個主要優勢。
@GoToMyPC 價格翻了三倍。 不明智 十多年來一直是客戶。 服務取消。
— 尤金 ·S (@CA_Russiantank) 二零一八年九月四日
@GoToMyPC 哇！而不是在一個��好的方式！ 我的 @GoToMyPC 計劃在二零一七年十二月是 110 美元，而我的計劃將於二零一八年十二月更新，價格為 $420！幾乎是 4 倍。 你不能在網上取消，你必須給他們打電話-不是一個快樂的兔子！ ☹️
— 珍·摩爾 (@Jane_eLearning) 十一月二十三日, 二零一八年
@GoToMyPC @LogMeIn 瘋狂 800％+ 漲價，您只給我一個通過電話取消我的帳戶的選項？！？！ 你知道你可以把它推到哪裡！ 對於像您這樣的企業來說，這裡有一個特殊的地方，它被稱為清算和古老的歷史！ 方式來擰你的客戶！
— 菲奧斯科 (@FioscoHQ) 十一月十五日, 二零一八
任何人都有遠程桌面訪問的錄音？ @GoToMyPC 在無法解釋的 257% 增加後剛剛失去了我的業務。
— 阿·拜爾 (@ay_bear) 二零一八年九月六日
@GoToMyPC 我剛收到我的年度帳單。 超過 200％ 的增加???多年來一直是忠實客戶，現在再也買不起 :(
— 請原��諒我 (@oopsieee) 二零一八年九月三日
GoToMyPC 價格上漲如何促使用戶尋求替代解決方案
GoToMyPC 最近的價格變化讓許多長期用戶感到沮喪。對於依賴遠端存取的個人和企業來說，這種顯著的價格上漲引發了對負擔性和透明性的廣泛關注。
許多使用者現在正在探索領先的遠端存取解決方案，這些方案比起吸收陡峭且預料之外的續約費用更具成本效益。線上論壇和評論中反映出越來越多對GoToMyPC 價格模式的不滿，使用者積極尋找具有相似功能且不會超出預算的替代方案。
這種轉變引發了人們對 Splashtop 等平台的興趣，該平台以極低的成本提供快速、安全且功能豐富的遠端存取。隨著越來越多的用戶意識到他們不必為了負擔得起而犧牲效能，GoToMyPC 的大幅漲價正在加速向現代、可擴展的替代方案的轉變。
因為 GoToMyPC 漲價而想跳槽？試試 Splashtop 吧
Splashtop 將維持Splashtop Remote Access的起始價格為每年NT$2,300 。自 2013 年發布以來，Splashtop 從未提高過 Splashtop Remote Access 的起始價格。事實上，當您購買任何 Splashtop 產品時，您的價格都是鎖定的，這意味著您永遠不必擔心續訂費用的增加。
Splashtop Remote Access 是一款屢獲殊榮的個人和團隊遠端存取解決方案。使用 Splashtop，您將以最優惠的價格獲得最快的遠端存取工具，並具有 GoToMyPC 中的相同主要功能。查看完整比較，了解為什麼 Splashtop 是最佳的GoToMyPC 替代品。
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