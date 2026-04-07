即時修補
即時為每個端點提供修補程式和防護機制。
無論是 Windows 還是 macOS，均可針對作業系統和第三方應用程式即時部署修補程式。
充分控制掃描、更新和重新啟動排程。
深入的修補程式報告和 AI 驅動的 CVE 洞察資訊，可加速修復。
所有裝置的詳細目錄和健康狀態。
遠端存取和支援
無論身處何地，皆可輕鬆支援。
任何裝置都適用的高效能臨機與主動遠端存取。遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置，並為 iOS 和舊版 Android 提供僅供檢視的支援。
進階功能，如多螢幕支援、檔案傳輸、語音通話、記錄、連線錄製等。
可自訂品牌標識，並整合支援需求單和 ITSM 工具，帶來流暢無阻的體驗。
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憑證式裝置驗證
強化零信任原則，將入侵者拒於門外。
輕鬆管理憑證從佈建、更新到撤銷的整個生命週期，確保憑證隨時有效且值得信賴
實施驗證機制。每次連接都會經過驗證才授予存取權。
提供每次嘗試存取網路的詳細記錄檔，確保隨時可供稽核的合規水準。
將安全驗證延伸至 Intune 以外的裝置。
為何選擇 Splashtop + Intune
結合 Intune 的原則優勢，以及 Splashtop 的即時回應、控制能力、廣大適用範圍：
快速填補安全漏洞
混合型勞動力的支援與賦權
簡化 IT 作業並降低成本
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