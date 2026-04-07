跳至主內容
返回 Splashtop
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Make Intune More Powerful with Splashtop
Make Intune More Powerful with Splashtop

Splashtop 使 Intune 如虎添翼

Splashtop 具備完善的企業級端點可見度與控制能力、即時修補、可靠的遠端支援，以及憑證式裝置驗證，賦予 Intune 超強大威力。

與我們聯繫預約示範
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

即時修補

即時為每個端點提供修補程式和防護機制。

  • 無論是 Windows 還是 macOS，均可針對作業系統和第三方應用程式即時部署修補程式。

  • 充分控制掃描、更新和重新啟動排程。

  • 深入的修補程式報告和 AI 驅動的 CVE 洞察資訊，可加速修復。

  • 所有裝置的詳細目錄和健康狀態。

深入了解 Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

遠端存取和支援

無論身處何地，皆可輕鬆支援。

  • 任何裝置都適用的高效能臨機與主動遠端存取。遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置，並為 iOS 和舊版 Android 提供僅供檢視的支援。

  • 進階功能，如多螢幕支援、檔案傳輸、語音通話、記錄、連線錄製等。

  • 可自訂品牌標識，並整合支援需求單和 ITSM 工具，帶來流暢無阻的體驗。

深入了解更多 Splashtop Remote Support 的相關資訊


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

憑證式裝置驗證

強化零信任原則，將入侵者拒於門外。

  • 輕鬆管理憑證從佈建、更新到撤銷的整個生命週期，確保憑證隨時有效且值得信賴

  • 實施驗證機制。每次連接都會經過驗證才授予存取權。

  • 提供每次嘗試存取網路的詳細記錄檔，確保隨時可供稽核的合規水準。

  • 將安全驗證延伸至 Intune 以外的裝置。

深入了解 Foxpass Cloud RADIUS

為何選擇 Splashtop + Intune

結合 Intune 的原則優勢，以及 Splashtop 的即時回應、控制能力、廣大適用範圍：

  • 快速填補安全漏洞

  • 混合型勞動力的支援與賦權

  • 簡化 IT 作業並降低成本

立即延展並提升您的 Intune 環境。

開始使用 Splashtop

免費試用與我們聯繫