獲得漏洞的可見性
使用以 CVE 為基礎的洞察力來識別作業系統層級的威脅並排定優先順序。利用 AI 驅動的摘要和修復行動快速評估弱點 詳細資料，以降低風險並維持強大的安全勢態。
跨作業系統和第三方應用程式的修補程式
自動更新Windows 、 MacOS和第三方軟體，以降低風險並確保所有系統更新和安全性。
自動化修補程式工作流程
建立以版本核准、更新環和原則繼承的自訂原則為基礎的修補策略。確保修補程式以符合您 IT 環境的方式進行測試、控制和推出。
Splashtop 修補程式和漏洞管理的好處
強化安全與合規 Copy
透過及時修補作業系統和第三方軟體中的漏洞來解決漏洞，並由 AI 驅動的 CVE 洞察、原始規則配置和合規性報告提供支援。
提高 IT 效率 Copy
利用自動化修補程序和集中管理節省時間，讓 IT 團隊專注於策略性工作，而不是重複性和手動工作
IT 支援的綜合平台 Copy
適用於 IT 團隊的成本效益和可擴展 Copy
透過具有競爭力的價格降低營運成本，同時擴展混合團隊、遠端環境和大型多作業系統設備的修補程式管理。
我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。 Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering