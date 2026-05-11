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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

使用 CVE 洞察的即時修補程式管理

透過即時更新、AI 增強的 CVE 可見性和自動控制來簡化整個環境的修補程式管理，以提高效率、確保合規性並最大限度地減少漏洞。

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Hands typing on a laptop keyboard.

獲得漏洞的可見性

使用以 CVE 為基礎的洞察力來識別作業系統層級的威脅並排定優先順序。利用 AI 驅動的摘要和修復行動快速評估弱點 詳細資料，以降低風險並維持強大的安全勢態。

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

跨作業系統和第三方應用程式的修補程式

自動更新Windows 、 MacOS和第三方軟體，以降低風險並確保所有系統更新和安全性。

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

自動化修補程式工作流程

建立以版本核准、更新環和原則繼承的自訂原則為基礎的修補策略。確保修補程式以符合您 IT 環境的方式進行測試、控制和推出。

Splashtop 修補程式和漏洞管理的好處

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    強化安全與合規 Copy

    透過及時修補作業系統和第三方軟體中的漏洞來解決漏洞，並由 AI 驅動的 CVE 洞察、原始規則配置和合規性報告提供支援。

  • High performance icon

    提高 IT 效率 Copy

    利用自動化修補程序和集中管理節省時間，讓 IT 團隊專注於策略性工作，而不是重複性和手動工作

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    IT 支援的綜合平台 Copy

    無論您要擴充規模還是簡化流程，都可以選擇 Splashtop，因為 Splashtop 已將遠端存取遠端支援自主端點管理結合到了單一平台。

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    適用於 IT 團隊的成本效益和可擴展 Copy

    透過具有競爭力的價格降低營運成本，同時擴展混合團隊、遠端環境和大型多作業系統設備的修補程式管理。

協助您的 IT 團隊始終保持安全和合規

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我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。 Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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