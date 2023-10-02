GoToMyPC Pricing Comparison
為什麼 GoToMyPC 可能會花你太多
GoToMyPC 是目前市面上最昂貴的遠端桌面平台之一。若選擇 GoToMyPC，即使只需要遠端存取 1 台電腦，您也必須一年支付 US$420！另外，GoToMyPC 屢屢漲價，也讓許多使用者一頭霧水。
不要滿足於 GoToMyPC 訂閱的高昂費用。相反，當您選擇 Splashtop 時，您可以以 GoToMyPC 成本的一小部分獲得更好的遠端桌面工具！
選擇 Splashtop，捨棄 GoToMyPC，將可省下 75% 的授權費用。
Splashtop 的功能更為多元，包括聊天、遠端網路喚醒等等！
Splashtop 提供高效能的遠端連接，讓您感覺就像親自坐在遠端電腦前一樣。
Splashtop 配備領先業界的安全基礎架構，頂級安全功能也一應俱全，讓您可以高枕無憂。
Splashtop 與 GoToMyPC 定價：哪一個比較物有所值？
與 GoToMyPC 的價格相比，選擇 Splashtop 可省下 75%
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
起始價
NT$258/月
US$37.50/月
GoToMyPC 起價為US$37.50 /月，並且只允許您存取一台電腦。另一方面， Splashtop Remote Access Pro起價為NT$258 /月，可讓您存取最多 10 台電腦。
更何況，Splashtop 還提供了 GoToMyPC Personal 和 Pro 方案根本沒有的以下功能：
遠端重新開機
遠端網路喚醒
聊天
裝置管理
使用者管理
連線錄製
多位使用者 (最多 3 位) 存取同一台電腦
多螢幕支援 (Mac 適用)
選擇 Splashtop，不僅可享有更豐富的功能特色，還能助您節省授權費用。因此，Splashtop 確實是取代 GoToMyPC 的最佳選擇。
TrustRadius 評論揭露 Splashtop 大勝 GoToMyPC 的關鍵所在
向高價的 GoToMyPC 道別 - 立刻試試 Splashtop 吧
前 GoToMyPC 使用者經驗談
Splashtop 這個系統真是簡單好用。我原本是用 GoToMyPC，對於轉換過渡和易用的程度還有點緊張。現在看來，當時做出這個改變真是太對了！目前為止，我對一切都十分滿意，而且價格無敵實惠。
Lisa M Rizzo
前 GoToMyPC 使用者經驗談
Splashtop 使用起來輕鬆簡單。我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，價格也實惠很多。
Octavio Abea - Compatec