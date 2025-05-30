什麼是GoToMyPC及最佳替代方案

遠端和混合工作的顯著增長創造了對遠端存取解決方案的前所未有的需求，使員工能夠隨時隨地在他們喜愛的設備上保持連接並工作。隨著這一需求的出現，許多解決方案被設計來填補這一市場空白，包括 GoToMyPC。
雖然 GoToMyPC 在遠端存取領域已經存在很長一段時間，但這並不一定意味著它是每個企業的最佳選擇。考慮到這一點，讓我們來看看 GoToMyPC 是什麼，它是如何使用的，以及像 Splashtop 這樣的 GoToMyPC 替代方案 你可能想考慮。
什麼是 GoToMyPC？
GoToMyPC 是一種遠端存取工具，讓使用者可以從任何地點連接到他們的電腦。這是為了讓使用者即使在 BYOD 和遠端工作環境中，也能存取工作檔案、應用程式和網路。
遠端存取工具如 GoToMyPC 設計用來透過提供對 遠端裝置的存取來實現遠端和混合工作，即使是從個人電腦和手機上。雖然 GoToMyPC 可以邀請客戶進行遠端支援，但它主要是為遠端存取和管理而設計的。因此，尋找 遠端支援工具 的使用者將需要查看其他平台。
GoToMyPC 價格：是否適合您的預算？
GoToMyPC 是較昂貴的遠端存取選項之一，最基本的方案每月起價為 $37.50。當你將它與像 Splashtop 這樣的競爭對手相比時，Splashtop 的計劃每月起價為 NT$95，GoToMyPC 可能不是最具成本效益的選擇。
為什麼 Splashtop 在 Capterra 和 TrustRadius 上的評分高於 GoToMyPC？
沒有軟體是孤立存在的，因為市場上有多種產品和競爭者供願意比較的人選擇。當您查看 GoToMyPC 的替代方案時，Splashtop 是各種規模企業的絕佳選擇。
當您在 TrustRadius 上比較 Splashtop 和 GoToMyPC 時，Splashtop 獲得了更高的整體用戶評分。當您查看價格時，Splashtop 是明顯的贏家，其月費計劃僅為 GoToMyPC 價格的一小部分，因此 Splashtop 提供了更高的價值且花費更少。
Splashtop 在每個類別中也獲得了更高的客戶評價，包括“物有所值”（94% 到 100%）、“會再次購買”（96% 到 99%）和“對功能集感到滿意”（97% 到 99%）。其功能在各方面也獲得了更高的評分，特別是在螢幕共享（8.2 對 9.3）、通過互聯網的遠端連線（8.0 對 9.3）和遠端管理伺服器和工作站（6.7 對 9.0）方面。
最終，使用者可能會根據他們的個人需求偏好 Splashtop 或 GoToMyPC。但當您查看成本、功能、價值和用戶滿意度時，Splashtop 是明顯的贏家。
想親自體驗 Splashtop 嗎？您可以立即開始免費試用：