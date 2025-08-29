Splashtop 遠端存取的優勢－最佳 GoToMyPC 替代方案
與GoToMyPC相比， Splashtop Remote Access可以從任何位置和任何系統更快、更普遍地在線存取您的工作電腦。 使用 iOS、Android、PC、Mac 或 Chromebook 裝置立即連接到您的機器並快速完成您的工作。
Splashtop Remote Access Pro 與 GoToMyPC：詳細比較
功能
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
起始價
NT$3,090/年
US$420/年
電腦數量
10台電腦
1 台電腦
遠端存取和支援
跨平台檔案傳輸（拖曳）
遠端列印
聲音
複製貼上
行動應用程式
分享您的桌面
多對多（Windows）
多對多（Mac）
連線錄製
遠端喚醒
需訂閱 GoToMyPC Pro
遠端重新開機
需訂閱 GoToMyPC Pro
管理與合作
Splashtop
GoToMyPC
聊天
多位使用者 (最多 3 位) 可同時遠端存取同一台電腦 (需要多份授權的訂閱方案)。
使用情況報告
需要 GoToMyPC Pro
使用者管理
需要 GoToMyPC Pro
集中付費
需要 GoToMyPC Pro
加入我們滿意客戶的行列
GoToMyPC 已遭取代，因為 Splashtop 可提供完全相同、甚至更豐富的功能！如果有相關設備，我可以在多台螢幕上執行多螢幕。我超愛這個功能的，它可以加速完成任務，並空出更多時間來處理其他事務！
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
加入我們滿意客戶的行列
我們用 Splashtop 取代了 GoToMyPC，我很慶幸我們這麼做了，因為 Splashtop 不僅功能更強大、更易於使用，而且價格只有 GoToMyPC 的三分之一。
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
選擇 Splashtop 而不是 GoToMyPC 的 8 個理由
在選擇強大且使用者友好的遠端桌面解決方案時，Splashtop 和 GoToMyPC 之間的選擇就變得顯而易見。Splashtop 提供了許多功能，並採用經濟的定價模式，確保您獲得最佳的投資價值。這就是為什麼 Splashtop 成為優於 GoToMyPC 的選擇的原因：
無與倫比的效能：Splashtop 提供高效能的遠端存取體驗，確保能流暢又即時地瀏覽和控制遠端桌面。Splashtop 具有快速連接和高解析度，確保您的遠端工作連線效果出眾且輕鬆無憂。
經濟高效的解決方案： Splashtop 以GoToMyPC 價格的一小部分提供所有功能。Splashtop 提供高達 75% 的節省，是一種經濟實惠的替代方案，並確保您不會在品質和功能上妥協。
豐富裝置支援：有別於 GoToMyPC 的是，Splashtop 的功能適用於多種作業系統，包括 Windows、Mac、iOS、Android，甚至 Linux 和 Chrome OS。
提升安全性：Splashtop 將安全性視為第一要務，透過 TLS 和 256 位元 AES 加密、兩步驟驗證、裝置驗證和多重兩階段密碼選項等功能，提供領先業界的安全防護。您的遠端連線和資料傳輸受到保障，請大可安心。
功能豐富的體驗： Splashtop 提供了 GoToMyPC 可能沒有的強大功能，例如跨所有裝置類型的遠端列印、連線錄製和遠端喚醒功能。這些功能可增進您的遠端存取體驗，並進一步提升實用性和便利性。
使用者友善的介面： Splashtop 因直覺好用的介面而廣受讚譽，而這�項優點在行動裝置上特別明顯。這個平台採用方便觸控的設計，確保提供優於 GoToMyPC 的順暢使用者體驗，特別是透過平板電腦和智慧型手機存取時。
優秀的客戶評論： Splashtop 使用者經常強調該平台的可靠性、效能和成本效益是其優於 GoToMyPC 的主要優勢。正面的評論和推薦強調了 Splashtop 致力於為使用者提供頂級遠端存取解決方案的承諾。
彈性方案：Splashtop 提供一系列客製化方案，可滿足不同使用者的需求和預算。無論您是獨立作業的專業人士、小型團隊，還是大型企業，Splashtop 都有精心設計可滿足您特定遠端存取需求的方案。
Splashtop：您需要的快速、安全、可靠的遠端存取解決方案
切換到 Splashtop 意味著選擇在效能、安全性和易用性方面表現出色的遠端存取解決方案。透過使用者友善的介面，您可以快速設定和管理跨各種裝置（包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Linux）的遠端連線。
Splashtop 透過進階加密和多因素身分驗證優先考慮您的資料安全，確保您的遠端工作階段始終受到保護。其具競爭力的價格提供了卓越的價值，同時又不損害功能或效能。
透過 Splashtop 專為速度和可靠性而設計的最佳化平台，體驗無延遲、高清的遠端會話。受益於強大的客戶支援和遠端列印和檔案傳輸等創新功能。
加入數百萬滿意用戶的行列，他們信賴 Splashtop 的可靠性和卓越的遠端存取功能。立即進行切換並使用 Splashtop 提升您的遠端存取體驗。
捨棄 GoToMyPC 改用 Splashtop 的 4 個簡單步驟
從 GoToMyPC 轉移到 Splashtop 的流程快速又輕鬆。您可以在幾分鐘內就完成設定，立刻享有更快、更安全的端點存取體驗。
第 1 步：註冊 Splashtop：建立您的 Splashtop 帳戶，並選擇符合您需求的方案。您可以先免費試用，在購買之前盡情探索各項功能。
第 2 步：安裝 Splashtop Streamer：在您要遠端存取的目標電腦上，下載並安裝 Splashtop Streamer。有了這款可在背景運作的小型應用程式，您就能隨時安全連接。
第 3 步：設定 Splashtop 應用程式：在您的裝置 (Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或網頁瀏覽器) 上安裝 Splashtop 應用程式。使用您的 Splashtop 帳戶登入，即可查看您的電腦。
第 4 步：隨處皆可連：打開應用程式，按一下您要存取的電腦，立刻就能像坐在電腦前面一般地處理工作。高效能串流，為您帶來流暢可靠的遠端體驗。