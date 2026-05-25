什麼是遠端存取程式？
遠端存取程式屬於軟體工具，讓您在其他位置也能像坐在電腦或裝置前一般，進行存取和控制。其實這類程式就是在兩端裝置間建立連接，讓您無論身在何處，都可以從一台裝置控制另一台裝置。
遠端存取電腦程式的主要優點
遠端存取程式適用於許多情況。企業使用這類程式後，員工在家中或其他遠端位置工作時，仍可存取他們的工作電腦和網路資源。IT 專業人員也可以使用遠端存取程式遠端排除故障並解決電腦問題，不必親自到場處理出現問題的電腦。
此外，遠端存取程式也很適合個人用途，例如：外出時存取家用電腦，或為親友提供遠端技術支援。這類程式還可以協助您在外出時存取您電腦中的檔案或程式，而且無需隨身攜帶電腦。
整體而言，遠端存取程式是方便又靈活的工具，您可以從遠端位置存取和控制電腦或設備，藉此節省時間並提高生產力。
選擇遠端存取程式時需要考慮什麼？
選擇最佳遠端存取程式時，有幾個重要標準要考慮，包括：
1.安全性
選擇遠端存取程序時，安全性是首要考慮的。確保程式使用強加密方法、安全身份驗證協定和其他安全措施來保護您的資料並防止未經授權的存取。
二.易於使用
該程序應該易於使用且易於設置。直觀��的界面，需要最少的技術專業知識，將簡化設置過程，並使用者更輕鬆地有效地管理遠端連線。
三.相容性
檢查程序與您的設備和操作系統的兼容性。多功能遠端存取解決方案應支援多種平台，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook，以確保跨不同裝置的無縫存取。
4. 正是
就連接速度和可靠性，評估遠端存取程式的效能。解決方案應能提供快速穩定的連接，並將延遲時間縮到最短，確保遠端連線期間操作順暢。
5.特色
請考量遠端存取程式所提供的功能，也留意是否具備檔案傳輸、遠端列印、連線錄製和多螢幕支援等功能。這些附加功能可以強化整體遠端存取體驗，並提高生產力。
六.成本
根據其功能和優點評估計劃的成本。確保定價與您的預算一致，並為提供的功能提供良好的價值。許多計劃都提供免費試用版或分層定價模式，因此請探索這些選項以找到符合成本效益的解決方案。
您可以根據這些標準評估遠端存取程式，辨別出最符合您特定需求的選項，並確保取得可靠又安全的解決方案。
最佳外部存取計劃清單
以下介紹最受歡迎的 5 款遠端存取程式，看看是哪一款最優秀：
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
LogMeIn
Chrome遠端桌面
Splashtop
我們就開門見山地說了：Splashtop 是目前市面上最強大的遠端存取程式。Splashtop 是遠端桌面軟體，讓使用者可以從一台裝置遠端存取和控制他們的另一台電腦或行動裝置。
安全性 - Splashtop 採用業界標準的加密技術和安全協定，在遠端存取期間保護使用者的資料。此外，Splashtop 具有多種安全功能，包括雙重驗證、裝置驗證和連線錄製。整體而言，Splashtop 為使用者提供了領先業界的安全措施。
易於使用 - Splashtop 易於使用，且具備直觀的使用者介面。使用者可以輕鬆調整其遠端存取設定，而軟體則具有檔案傳輸、遠端列印等多項實用功能。
相容性 - Splashtop 相容於多種裝置和作業系統，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook。對於需要從不同平台存取電腦或行動裝置的使用者來說，這是絕佳的選擇。
效能 - Splashtop 提供了卓越的遠端存取效能。軟體具備高畫面更新率和低延遲，確保使用者可以即時存取和控制他們的電腦或行動裝置。此外，Splashtop 還支援高解析度顯示器，對需要高品質圖形和影片者的使用者而言，堪稱絕佳選擇。
功能 - Splashtop 提供豐富功能，包括檔案傳輸、遠端列印、聊天和連線錄製。此外，軟體還提供多款實用工具，例如網路喚醒、多螢幕支援和遠端重啟。整體而言，Splashtop 提供了一套出色的功能，可以滿足大多數使用者的需求。
成本 - Splashtop 提供多種定價方案。軟體費用會根據所選方案和使用者數量而有所不同，但是整體而言，Splashtop 還是相當超值。
根據上述標準來評估，Splashtop 可說是最優秀的遠端存取程式。
TeamViewer
安全性 - TeamViewer 和 Splashtop 都為遠端桌面存取提供強大的安全措施。TeamViewer 使用端對端加密、雙重驗證，使用者還可以將信任裝置列入白名單。Splashtop 使用 256 位元 AES 加密、SSL/TLS 通訊協定、多層級密碼保護，還有 TeamViewer 同樣具備的各項功能。
易於使用 - TeamViewer 和 Splashtop 均方便使用者操作，而且容易設定。TeamViewer 具有簡潔的介面，可供使用者快速連接其他裝置。Splashtop 的介面設計直觀，易於瀏覽。
相容性 - TeamViewer 和 Splashtop 均與 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 作業系統相容。
效能 - TeamViewer和Splashtop均提供高速效能並支援 HD 和 4K 解析度。 然而， Splashtop 以其快速的連接速度和流暢的遠端存取體驗而聞名。
功能 - TeamViewer 和 Splashtop 都具有遠端工作所需的類似功能。
成本－TeamViewer和 Splashtop 有不同的定價模式。但是當您比較 Splashtop 和TeamViewer 的定價時，Splashtop 可以為使用者節省 50% 或更多。
AnyDesk
安全性 - AnyDesk 和 Splashtop 都針對遠端存取提供了強大的安全措施，不僅具備多層級密碼保護，還符合多項安全標準。
易於使用 - AnyDesk 和 Splashtop 均方便使用者操作，而且容易使用。
相容性 - AnyDesk 和 Splashtop 均與 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 作業系統相容。
效能 - AnyDesk 和 Splashtop 均提供高速效能，並支援 HD 和 4K 解析度。
功能 - AnyDesk 和 Splashtop 都具有遠端工作所需的類似功能。
成本 - 兩者在這方面差距明顯；AnyDesk 的價格高於 Splashtop。比起 AnyDesk 的價格，Splashtop 可為使用者省下 40% 以上。
綜上所述，選擇 Splashtop 將更加超值，體驗更美好。
LogMeIn
安全性 - LogMeIn 和 Splashtop 為使用者提供了強大的安全保護。
易於使用 - LogMeIn 和 Splashtop 均方便使用者操作，而且容易設定。
相容性 - LogMeIn 和 Splashtop 均與 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 作業系統相容。
效能 - LogMeIn 和 Splashtop 均提供高速效能，並支援 HD 和 4K 解析度。不過，Splashtop 以連線更快速和遠端存取體驗更流暢而聞名。
功能 - LogMeIn 和 Splashtop 的功能相近，均包含檔案傳輸、遠端列印、多螢幕支援和遠端重啟。
成本 - 同樣，LogMeIn 比 Splashtop 貴上許多。比起 LogMeIn，選擇 Splashtop 可為使用者省下高達 80% 以上的費用。
Chrome遠端桌面
安全性 - Chrome 遠端桌面要求您在兩台裝置上都登入 Google 帳戶，才能建立遠端連接。如果同時多人使用程式，可能引發巨大的安全問題。
易於使用 - Chrome 遠端桌面是一款瀏覽器擴充功能，��可讓使用者快速連接到其他裝置。另外，Splashtop 的介面設計也很直觀，易於瀏覽。
相容性 - Chrome 遠端桌面必須與 Chrome 瀏覽器搭配使用，使相容性受到了限制。Splashtop 則提供電腦版、平板電腦版和行動裝置版的應用程式。
效能 - Splashtop 以連線更快速和遠端存取體驗更流暢而聞名。
功能 - Chrome 遠端桌面缺少許多 Splashtop 所具備的功能。鍵盤鎖定、螢幕防窺等遠端工作的基本功能，在 Chrome 遠端桌面中都沒有。
成本 - Chrome 遠端桌面可免費使用，但是相容性、功能和安全性方面均嚴重受限。
如何選擇適當的遠端存取程式
判斷是否選擇了適當的遠端存取程式，取決於您的團隊如何工作、您需要支援哪些裝置，以及您需要多少控制權和安全性。並非所有工具都針對相同使用案例而打造，因此著重於幾項核心標準有助於快速縮小挑選範圍。
安全不容妥協
遠端存取軟體會與關鍵系統建立直接連接，因此強大的安全控制至關重要。可以留意是否具備端對端加密、裝置驗證、多重驗證和精細存取控制等功能。就商用而言，對 SOC 2 或 ISO 27001 等標準的符合情形也是評估軟體是否成熟的重要訊號。
在不同網路條件下維持效能與可靠
優質的遠端存取程式，即使在連接速度較慢或不穩定的情況下，也能維持相同的效能表現。低延遲、高畫面播放速率和自適應串流能為日常工作帶來顯著差異，尤其是存取圖形顯示需求大的應用程式或長時間遠端工作時，更是如此。
跨平台裝置支援
多數團隊都會混用不同的作業系統和裝置。正確的解決方案應該要能支援 Windows、macOS、iOS、Android 及 Chromebook (如適用)，也不會強制各平台使用個別工具。廣泛的裝置相容性可以減少 IT 團隊和使用者面臨的阻力。
易於設定，日常可用
遠端存取軟體應該能夠輕鬆部署、易於使用，盡可能減少所需的人員訓練。快速安裝、直觀介面和極少設定，有助於團隊迅速獲益並減少長期不斷的支援開銷。
可隨規模調整的透明化定價機制
不同遠端存取工具的定價模式差異很大；有些按使用者收費，有些則按裝置收費，而且有不少會針對必要功能加收費用。所以，最好選擇定價機制明確、預設包含核心功能，並可隨著需求增長而擴充規模的解決方案。
按這些標準來評估遠端存取程式，可以更輕易地找出兼顧安全性、效能和成本的解決方案，而不會額外負擔不必要功能的費用，可靠度也不會因此打了折扣。
為何 Splashtop 在評論平台上能獲得高度評價
Splashtop 具備強大的效能與安全性，能帶來不凡價值，且不如眾多競爭工具那般複雜或在定價中夾雜間接成本，因而在主流評論平台 (包括 TrustRadius 和 Capterra) 上好評如潮。客戶回饋往往會強調實務方面的成果，而非行銷性的聲明。
實際應用的效能穩定可靠
評論者經常強調 Splashtop 連接速度快、延遲低，且在不同網路條件下維持穩定效能，這可是日常遠端工作中的重要關鍵，因為在遠端工作中，連線中斷或延遲會對生產力造成直接的衝擊。
企業級安全性，�不會帶來額外困擾
Splashtop 之所以備受肯定，是因為將強大的安全控制結合了簡便的使用者體驗。端對端加密、多重驗證、裝置信任和驚細存取控制等均屬內建功能，而非另售的附加元件，這是眾多評論者頻頻強調的與眾不同之處。
支援各式各樣的裝置與平台
使用者相當看重 Splashtop 可在單一生態系統中支援 Windows、macOS、iOS、Android 和 Chromebook 的能力。有此靈活彈性，便不再需要同時具備多款遠端存取工具，對混合裝置環境的支援作業也會更為簡便。
設定簡便，管理直觀
眾多評論都在強調團隊部署和開始使用 Splashtop 的流程有多麼迅捷。簡單直接的安裝作業、清楚明確的管理控制，再加上操作直觀的介面，使 IT 團隊和使用者都能更順利地採用。
所具備的價值遠超其他方案
對比效能與功能的精細複雜度，Splashtop 的價格顯得特別實惠，而這也正是其在各評論平台上經常獲得高度評價的原因。客戶經常將 Splashtop 與較高價的競爭產品進行比較，指出 Splashtop 不僅提供同級或較出色的功能，而且價格更為平易近人。
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