各端點的完整可見度
察覺漏洞、偵測未受保護的裝置，並追蹤整個環境中的軟體。Splashtop 會即時查看修補程式並提供詳細目錄報告，可簡化稽核和監管檢查。
讓法規遵循更簡單、更靈活
使用 Splashtop 的自動化技術、安全存取控制、強大的遠端存取和詳細報告功能，符合 PCI、HIPAA、SOC 2 等規定，輕鬆滿足合規要求。
自動化修補程式工作流程
透過 Windows、macOS、第三方和自訂應用程式的即時更新，降低風險並滿足修補程式 SLA。使用 AI 支援的 CVE 洞察資訊排定弱點的優先處理順序，透過原則強制執行端點更新，進而協助提升面對稽核的準備程度並達到網路保險的要求。
簡化稽核軌跡與合規報告
自動記錄存取狀況、錄製連線，並呈現詳細活動報告。Splashtop 可協助您達到稽核要求，但不會增添麻煩。
使用 Splashtop 來滿足合規需求的優點
將風險暴露降至最低 Copy
透過自動化修補和存取控制，確保端點安全且合規。
避免稽核前的急就章 Copy
即時記錄任務、追蹤連線歷史記錄、匯出報告，隨時備妥所需資料。
統整合規作業 Copy
將修補、存取控�制和報告功能整合成單一精簡工作流程，以降低成本並簡化工具的使用。
快速順應不��斷變化的要求 Copy
根據法規遵循標準或保險公司期望的變化，在整個環境中輕鬆更新原則、部署修補程式，以及調整存取控制。
從指令碼部署到安全合規性，Splashtop 都能提供協助。如果遇到問題，他們的客戶支援也會迅速提供協助，而且隨傳隨到。 Copy
~Drew E, System Administrator
它解決了使用者執行過時版本 Windows 和其他軟體所造成的問題，因為這類軟體會構成潛在的安全風險。此外，由於部分團隊成員採遠端辦公模式，因此它也幫助我們確保了保險方面符合規範。 Copy
~ Kyle W, Director of IT