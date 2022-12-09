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Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

Meer informatie over onze functies

Hoog gewaardeerde remote access en supportfuncties voor elke behoefte

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Splashtop-functies

Beheerde Toegang

Met Splashtop beheerde access kunt u Windows, Mac en Android apparaten op afstand bedienen. U kunt ook in realtime op afstand de schermen van iOS- en Chromebook-apparaten bekijken.

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Chat

Stuur en ontvang berichten naar een remote computer voor, tijdens of na remote aceess-sessies.

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Platformoverschrijdende Remote Access

Het maakt niet uit met welk apparaat u verbinding heeft en vanaf welk apparaat u verbinding maakt, u heeft een naadloze ervaring met hoogwaardige verbindingen en streaming en geluid van HD-kwaliteit.

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Bestandsoverdracht

Splashtop's remote desktop file transfer functie maakt het eenvoudig en gemakkelijk om via een remote verbinding bestanden over te zetten tussen computers Het is ook veiliger dan het versturen van bestanden via e-mail.  

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Goede prestaties

Met de krachtige functies van Splashtop hebben professionals op afstand toegang tot zware werkcomputers alsof ze er echt achter zitten.

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Logboekregistratie

Controleer logs voor remote desktop verbindingen, bestandsoverdrachten, chatsessies en andere history.

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Remote Desktop met meerdere monitoren

Met Splashtop's multi-monitor remote desktop functie kunt u meerdere monitoren op één scherm bekijken terwijl u een computer op afstand bedient. 

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Remote Desktop Audio

Hoor het geluid van een remote computer in realtime op uw lokale computer, tablet of mobiel apparaat met Splashtop. 

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Afdrukken op afstand

Druk alles van de externe computer waartoe u toegang heeft af op uw lokale printer.

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Op afstand opnieuw opstarten

Herstart uw externe computer vanuit de Splashtop webconsole of vanuit de Splashtop Business app

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Wekken op Afstand

Met de remote wake-on-LAN functie van Splashtop kunt u op afstand uw Windows of Mac computer wakker maken zolang een andere computer in hetzelfde netwerk wakker is.

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Geplande remote access

Gebruik een centrale beheerconsole om een schema op te stellen, te beheren en te controleren dat toegang geeft tot toegestane computers op locatie op vooraf bepaalde tijden.

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Deel mijn scherm

Deel uw computerscherm met remote viewers terwijl u op afstand toegang heeft tot een ander apparaat. Deze functie is geweldig voor demonstraties, het geven van instructies en het delen van informatie.

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Single Sign On

Splashtop SSO maakt gebruik van de SAML 2.0 standaard en integratie met alle grote identity providers.

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Meerdere gebruikers op één computer

Geef drie gebruikers tegelijkertijd op afstand toegang tot één computer.

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Onbeheerde Android remote access

Android-apparaten op afstand benaderen en bedienen vanaf uw pc (Windows of Mac), iOS of Android-apparaat, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. U kunt Android-telefoons en -tablets op afstand bedienen om uw IT-taken met gemak uit te voeren.

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Gebruikerscomputerbeheer

Splashtop geeft u de tools om gebruikers uit te nodigen, machtigingen in te stellen, securityinstellingen aan te passen, toegang te plannen en uw gebruikers en computers in groepen te organiseren.

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Opname videosessie

U kunt uw remote supportsessies opnemen om eindgebruikers te laten zien hoe ze iets moeten doen of om collega-technici te leren hoe ze bepaalde problemen moeten oplossen.

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Whiteboard

Gemakkelijk markeren, tekenen of schrijven over uw presentaties met uw tablet. Met Whiteboard kunt u de interactiviteit verhogen terwijl u presenteert, traint of lesgeeft.

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