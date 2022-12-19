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Person using video editing software on a laptop and monitor

High-Performance Remote Verbindingen

Snelle, veilige remote access tot hoogwaardige werkcomputers

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Toegang tot zware computers op afstand

Met de krachtige functies van Splashtop hebben professionals op afstand toegang tot zware werkcomputers alsof ze er echt achter zitten.

Kenmerken omvatten...

  • Ondersteuning voor meerdere monitoren geeft u de mogelijkheid om meerdere monitoren aangesloten op je werkcomputer te streamen

  • 4K streaming met 40 beelden per seconde (fps), en iMac Pro Retina 5K streaming, met lage latency 

  • Verminderd CPU-gebruik biedt meer CPU-ruimte om software te verwerken

  • Mogelijkheid om Splashtop-instellingen te verfijnen voor optimale prestaties

  • Geoptimaliseerde engine voor coderen en decoderen om te profiteren van de nieuwste hardwareversnelling van Intel, NVIDIA en AMD.

  • 4:4:4 kleur en hifi-audio voor de beste kleurnauwkeurigheid en audio van de hoogste kwaliteit

Close-up of video editing software on a computer screen

Splashtop Prestatiebenchmarks

  • Windows 1080 resolutie, 60fps 

  • Mac 1080 resolutie, 60fps 

  • Windows 4K resolutie, 60fps  

  • Mac 4K resolutie, 41fps 


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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Suggesties voor de beste Splashtop-prestaties →