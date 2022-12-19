High-Performance Remote Verbindingen
Snelle, veilige remote access tot hoogwaardige werkcomputers
Toegang tot zware computers op afstand
Met de krachtige functies van Splashtop hebben professionals op afstand toegang tot zware werkcomputers alsof ze er echt achter zitten.
Kenmerken omvatten...
Ondersteuning voor meerdere monitoren geeft u de mogelijkheid om meerdere monitoren aangesloten op je werkcomputer te streamen
4K streaming met 40 beelden per seconde (fps), en iMac Pro Retina 5K streaming, met lage latency
Verminderd CPU-gebruik biedt meer CPU-ruimte om software te verwerken
Mogelijkheid om Splashtop-instellingen te verfijnen voor optimale prestaties
Geoptimaliseerde engine voor coderen en decoderen om te profiteren van de nieuwste hardwareversnelling van Intel, NVIDIA en AMD.
4:4:4 kleur en hifi-audio voor de beste kleurnauwkeurigheid en audio van de hoogste kwaliteit
Splashtop Prestatiebenchmarks
Windows 1080 resolutie, 60fps
Mac 1080 resolutie, 60fps
Windows 4K resolutie, 60fps
Mac 4K resolutie, 41fps
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen