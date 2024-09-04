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Researching remote access options for businesses

Beheerde remote access met Splashtop

Bied ad-hoc remote support

Attended Remote Access with Splashtop
Attended Remote Access with Splashtop


Toegang tot elk eindgebruikersapparaat op het moment dat er hulp nodig is

Met een eenvoudige 9-cijferige sessiecode kunnen technici op afstand toegang krijgen tot de apparaten van hun eindgebruikers en op afstand hulp bieden om problemen snel op te lossen.

Met Splashtop beheerde access kunt u Windows, Mac en Android apparaten op afstand bedienen. U kunt ook in realtime op afstand de schermen van iOS- en Chromebook-apparaten bekijken.

Kenmerken

Support headset icon

Servicedesk

Geavanceerde on-demand supportervaring: groeperen van technici, beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer.

Connected dots icon

Integraties

Splashtop heeft integraties met verschillende PSA- en ticketingsystemen zoals ServiceNow, FreshDesk, FreshService en meer. Met deze integraties kunnen gebruikers eenvoudig beheerde toegangssessies starten vanuit het platform/de console. 

Custom branding icon

Custom branding

Genereer een op maat gemaakte SOS app met uw eigen logo en huisstijl die uw klanten kunnen downloaden. Meer informatie.

Beschikbaar in

Bekijk alle producten

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

On-demand, beheerde support tutorial →

Remote support voor iPhone & iPad →

Android-apparaten op afstand ondersteunen →

Chromebooks op afstand ondersteunen →