Beheerde remote access met Splashtop
Bied ad-hoc remote support
Toegang tot elk eindgebruikersapparaat op het moment dat er hulp nodig is
Met een eenvoudige 9-cijferige sessiecode kunnen technici op afstand toegang krijgen tot de apparaten van hun eindgebruikers en op afstand hulp bieden om problemen snel op te lossen.
Met Splashtop beheerde access kunt u Windows, Mac en Android apparaten op afstand bedienen. U kunt ook in realtime op afstand de schermen van iOS- en Chromebook-apparaten bekijken.
Kenmerken
Servicedesk
Geavanceerde on-demand supportervaring: groeperen van technici, beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer.
Integraties
Splashtop heeft integraties met verschillende PSA- en ticketingsystemen zoals ServiceNow, FreshDesk, FreshService en meer. Met deze integraties kunnen gebruikers eenvoudig beheerde toegangssessies starten vanuit het platform/de console.
Custom branding
Genereer een op maat gemaakte SOS app met uw eigen logo en huisstijl die uw klanten kunnen downloaden. Meer informatie.
Beschikbaar inBekijk alle producten
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen