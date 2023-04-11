Splashtop Whiteboard
Een uitstekend presterende annotatieoplossing waarmee docenten, verkopers, trainers en anderen tablets kunnen inzetten als interactieve whiteboards.
Maak van elke tablet een interactief whiteboard
Gemakkelijk markeren, tekenen of schrijven over uw presentaties met uw tablet. Met Whiteboard kunt u de interactiviteit verhogen terwijl u presenteert, traint of lesgeeft.
Maak notities over ALLES - Gebruik gebaren om inhoud te tekenen, markeren of schrijven.
Trek de aandacht met de laserpointer
Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij, en deel ze dan.
Lessen opnemen en delen
U klaslokaal verbeterd
Gebruik Whiteboard in Splashtop Classroom om de betrokkenheid van uw leerlingen te vergroten. Deel uw Mac/PC met apparaten van leerlingen en geef de controle door tijdens de lessen zonder dat ze op te hoeven staan.
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Voor leraren en instructeurs
Classroom
Scherm deling & annotatie oplossing voor docenten en instructeurs die de hele zaal willen betrekken
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor particulieren
Splashtop Personal
Externe computertoegang voor thuis en persoonlijk gebruik.
Kenmerken
- Samenwerken met leerlingen aan inhoud
- Overal aantekeningen over maken met behulp van gebaren om te tekenen, te markeren of te schrijven over welke content dan ook.
- Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij, en deel ze dan
- Speel Adobe Flash content, iTunes muziek, DVD's, CD's, etc. af zonder vertraging.
- Laat uw pc aanstaan en maak er op afstand vanuit uw luie stoel verbinding mee
- Ervaar levensechte weergave – Alle video en audio worden in HD-kwaliteit afgespeeld op uw tablet