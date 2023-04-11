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Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Een uitstekend presterende annotatieoplossing waarmee docenten, verkopers, trainers en anderen tablets kunnen inzetten als interactieve whiteboards.

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Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Maak van elke tablet een interactief whiteboard

Gemakkelijk markeren, tekenen of schrijven over uw presentaties met uw tablet. Met Whiteboard kunt u de interactiviteit verhogen terwijl u presenteert, traint of lesgeeft.

  • Maak notities over ALLES - Gebruik gebaren om inhoud te tekenen, markeren of schrijven.

  • Trek de aandacht met de laserpointer

  • Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij, en deel ze dan.

  • Lessen opnemen en delen


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

U klaslokaal verbeterd

Gebruik Whiteboard in Splashtop Classroom om de betrokkenheid van uw leerlingen te vergroten. Deel uw Mac/PC met apparaten van leerlingen en geef de controle door tijdens de lessen zonder dat ze op te hoeven staan.

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Voor leraren en instructeurs

Classroom

Scherm deling & annotatie oplossing voor docenten en instructeurs die de hele zaal willen betrekken

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

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Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor particulieren

Splashtop Personal

Externe computertoegang voor thuis en persoonlijk gebruik.

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Kenmerken

  • Samenwerken met leerlingen aan inhoud
  • Overal aantekeningen over maken met behulp van gebaren om te tekenen, te markeren of te schrijven over welke content dan ook.
  • Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij, en deel ze dan
  • Speel Adobe Flash content, iTunes muziek, DVD's, CD's, etc. af zonder vertraging.
  • Laat uw pc aanstaan en maak er op afstand vanuit uw luie stoel verbinding mee
  • Ervaar levensechte weergave – Alle video en audio worden in HD-kwaliteit afgespeeld op uw tablet

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