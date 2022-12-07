Chat in Splashtop Remote Access Software
Chatberichten verzenden en ontvangen tussen u en de gebruiker op de remote computer
Voor. Tijdens. Na.
Stuur en ontvang berichten naar een remote computer voor, tijdens of na remote aceess-sessies.
MSP's, IT-teams en helpdesks kunnen de chatfunctie gebruiken om snelle, gemakkelijke communicatie met de eindgebruiker mogelijk te maken, terwijl ze remote support bieden.
Als u vanuit huis of onderweg werkt, biedt de chatfunctie u een handige manier om te communiceren met eindgebruikers op externe computers.
Alle chatsessies worden gelogd in de Splashtop webconsole.
Beschikbaar inBekijk alle producten
Voor Individuen en Teams
Remote Access Pro
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen