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Using the chat feature in Splashtop

Chat in Splashtop Remote Access Software

Chatberichten verzenden en ontvangen tussen u en de gebruiker op de remote computer

Voor. Tijdens. Na.

Stuur en ontvang berichten naar een remote computer voor, tijdens of na remote aceess-sessies.

MSP's, IT-teams en helpdesks kunnen de chatfunctie gebruiken om snelle, gemakkelijke communicatie met de eindgebruiker mogelijk te maken, terwijl ze remote support bieden.

Als u vanuit huis of onderweg werkt, biedt de chatfunctie u een handige manier om te communiceren met eindgebruikers op externe computers.

Alle chatsessies worden gelogd in de Splashtop webconsole.

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Voor Individuen en Teams

Remote Access Pro

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Splashtop Business Chat support artikel →

Splashtop On-Prem chat support artikel →