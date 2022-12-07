Remote bestandsoverdracht in Splashtop
Veilig en gemakkelijk bestanden overzetten tussen uw lokale apparaat en een externe computer
U bent maar een paar klikken verwijderd van remote access op uw externe computer.
Splashtop's remote desktop file transfer functie maakt het eenvoudig en gemakkelijk om bestanden over te zetten tussen computers, via een remote verbinding. Het is ook nog eens veiliger dan het e-mailen van bestanden.
Bestanden overzetten via de volgende methoden
Bestandsoverdracht via drag& drop
Klik en houd de bestanden vast die u wilt overzetten, sleep ze van het oorspronkelijke bureaubladvenster naar het scherm van de andere computer en zet ze neer om de bestandsoverdracht te voltooien. U kunt zelfs overzetten tussen Windows en Mac computers.
Bestandsbeheer Venster
Met het bestandsbeheervenster kunt u gemakkelijk door mappen op alle computers navigeren en bestanden tussen de computers overzetten.
Bestandsoverdracht via kopiëren en plakken
Kopieer het bestand naar uw klembord, ga naar de map op de computer waarnaar u het wilt overzetten en plak om de overdracht te voltooien. (Alleen voor Windows)
Bestandsoverdracht buiten de sessie om
Zet bestanden over tussen computers zonder dat u een externe verbinding hoeft te starten.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen