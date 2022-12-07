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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Remote bestandsoverdracht in Splashtop

Veilig en gemakkelijk bestanden overzetten tussen uw lokale apparaat en een externe computer

U bent maar een paar klikken verwijderd van remote access op uw externe computer. 

Splashtop's remote desktop file transfer functie maakt het eenvoudig en gemakkelijk om bestanden over te zetten tussen computers, via een remote verbinding. Het is ook nog eens veiliger dan het e-mailen van bestanden.  

Bestanden overzetten via de volgende methoden

  • Bestandsoverdracht via drag& drop

    Klik en houd de bestanden vast die u wilt overzetten, sleep ze van het oorspronkelijke bureaubladvenster naar het scherm van de andere computer en zet ze neer om de bestandsoverdracht te voltooien. U kunt zelfs overzetten tussen Windows en Mac computers.

  • Bestandsbeheer Venster

    Met het bestandsbeheervenster kunt u gemakkelijk door mappen op alle computers navigeren en bestanden tussen de computers overzetten. 

  • Bestandsoverdracht via kopiëren en plakken

    Kopieer het bestand naar uw klembord, ga naar de map op de computer waarnaar u het wilt overzetten en plak om de overdracht te voltooien. (Alleen voor Windows) 

  • Bestandsoverdracht buiten de sessie om

    Zet bestanden over tussen computers zonder dat u een externe verbinding hoeft te starten. 

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

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Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Splashtop supportartikel: Bestandsoverdracht →

Bestandsoverdracht over meerdere platforms in Splashtop →