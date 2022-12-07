Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Meerdere monitoren gebruiken in een remote desktop-sessie

Bekijk meerdere monitors wanneer u verbinding heeft met Windows- en Mac-computers

Krijg op afstand toegang tot uw computers en bekijk meerdere monitoren, net zoals u dat persoonlijk zou doen.  

Met Splashtop's multi-monitor remote desktop functie kunt u meerdere monitoren op één scherm bekijken terwijl u een computer op afstand bedient. 

Ondersteunt Windows, Mac en Chromebook. 

Multi-Monitor Opties

Multi-naar-multimonitorweergave

De echte multi-monitor ervaring. Bekijk de meerdere schermen op uw externe computer op uw eigen setup met meerdere monitoren.

Eén monitorweergave

Selecteer welke monitor van het remote display u op uw lokale scherm wilt zien. Gemakkelijk schakelen tussen monitors met slechts een klik.

Alle monitoren (één venster) bekijken

Bekijk alle remote beeldschermen in één venster op uw lokale computer.

Beschikbaar in alle producten

Bekijk alle producten

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

Multi-monitor remote access blogpost →

Meerdere monitoren supportartikel →

Video: Meerdere monitoren bekijken met Splashtop →