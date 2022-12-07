Meerdere monitoren gebruiken in een remote desktop-sessie
Bekijk meerdere monitors wanneer u verbinding heeft met Windows- en Mac-computers
Krijg op afstand toegang tot uw computers en bekijk meerdere monitoren, net zoals u dat persoonlijk zou doen.
Met Splashtop's multi-monitor remote desktop functie kunt u meerdere monitoren op één scherm bekijken terwijl u een computer op afstand bedient.
Ondersteunt Windows, Mac en Chromebook.
Multi-Monitor Opties
Multi-naar-multimonitorweergave
De echte multi-monitor ervaring. Bekijk de meerdere schermen op uw externe computer op uw eigen setup met meerdere monitoren.
Eén monitorweergave
Selecteer welke monitor van het remote display u op uw lokale scherm wilt zien. Gemakkelijk schakelen tussen monitors met slechts een klik.
Alle monitoren (één venster) bekijken
Bekijk alle remote beeldschermen in één venster op uw lokale computer.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen