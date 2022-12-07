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Using Splashtop to manage cross platform devices

Cross Platform Remote Access met Splashtop

Gebruik welk apparaat dan ook voor remote access

Onbeperkte flexibiliteit

Remote access tot uw desktopcomputer op het werk vanaf uw Chromebook, tablet of smartphone, thuis met Splashtop.

  • Krijg remote desktopaccess tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

  • Krijg onbeheerde remote access tot Android-apparaten vanaf elk ander apparaat.

  • Krijg op afstand toegang tot elk Windows, Mac of Android apparaat (of bekijk op afstand iOS en Chrome OS schermen).

Het maakt niet uit met welk apparaat u verbinding maakt en vanaf welk apparaat u dat doet, u heeft een naadloze ervaring met hoogwaardige verbindingen, streaming en geluid van HD-kwaliteit.

Beschikbaar in alle producten

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Onbeheerde Android Remote Support →

Toegang tot Android-toestellen →

Remote access voor Linux →

Splashtop Officiële update-aankondigingen →