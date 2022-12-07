Cross Platform Remote Access met Splashtop
Gebruik welk apparaat dan ook voor remote access
Onbeperkte flexibiliteit
Remote access tot uw desktopcomputer op het werk vanaf uw Chromebook, tablet of smartphone, thuis met Splashtop.
Krijg remote desktopaccess tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
Krijg onbeheerde remote access tot Android-apparaten vanaf elk ander apparaat.
Krijg op afstand toegang tot elk Windows, Mac of Android apparaat (of bekijk op afstand iOS en Chrome OS schermen).
Het maakt niet uit met welk apparaat u verbinding maakt en vanaf welk apparaat u dat doet, u heeft een naadloze ervaring met hoogwaardige verbindingen, streaming en geluid van HD-kwaliteit.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen