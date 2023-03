Remote Desktop Logs in Splashtop

De logs voor bestandsoverdracht geven u meer informatie over bestandsoverdrachten. Bovendien zult u records kunnen zien van zowel in-sessie als off-sessie bestandsoverdrachten. De bestandsoverdrachtlogs tonen de IP adressen en namen van de betrokken apparaten, het tijdstip waarop de overdracht plaatsvond, welke gebruiker erbij betrokken was, en de naam en grootte van het bestand. De logs laten ook zien of het bestand van het lokale apparaat naar het externe apparaat is overgezet (upload), of dat het van het externe apparaat naar het lokale is overgezet (download). Deze logs bevatten geen inhoud van de overgezette bestanden.