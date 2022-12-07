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IT pro checking logs with Splashtop

Remote Desktop Logs in Splashtop

Controleer logs voor remote desktop verbindingen, bestandsoverdrachten, chatsessies en andere history.

Met de logfunctie van Splashtop remote access kunt u logs vinden voor remote access sessies, chats, bestandsoverdrachten en andere history.

Logging maakt het gemakkelijker om:

  • Naleving bereiken bij het uitvoeren van audits

  • Klanten te factureren op basis van de in werksessies bestede tijd

Beheerders en team owners hebben toegang tot de logs van iedereen in het team. Leden van het team kunnen alleen hun eigen logs zien. Logs kunnen worden bekeken en geëxporteerd in de Splashtop-webconsole.

  • Sessielogs

    Dankzij de sessielogs kunt u alle remote verbindingen zien. U ziet de IP-adressen van de twee betrokken apparaten, de begin- en eindtijd, de duur van de sessie, de gebruikte apparaten en de betrokken gebruiker. U ziet ook of de remote verbinding lokaal of op afstand was (of de apparaten op hetzelfde netwerk of verschillende netwerken zaten). Als er tijdens de sessie bestanden zijn overgedragen, kunt u de bestandsnaam zien.

  • Bestandsoverdrachts-logs

    De logs voor bestandsoverdracht geven u meer informatie over bestandsoverdrachten. Bovendien zult u records kunnen zien van zowel in-sessie als off-sessie bestandsoverdrachten. De bestandsoverdrachtlogs tonen de IP adressen en namen van de betrokken apparaten, het tijdstip waarop de overdracht plaatsvond, welke gebruiker erbij betrokken was, en de naam en grootte van het bestand. De logs laten ook zien of het bestand van het lokale apparaat naar het externe apparaat is overgezet (upload), of dat het van het externe apparaat naar het lokale is overgezet (download). Deze logs bevatten geen inhoud van de overgezette bestanden.

  • Logs van chatsessies

    Alle chatsessies, of ze nu tijdens of buiten de sessie plaatsvonden, worden geregistreerd in de chatsessielogs. De inhoud van de chatsessie wordt niet in het logboek opgenomen.

  • History logs

    De history logs tonen alle administratieve acties, zoals een computer die wordt toegevoegd of verwijderd, en wijzigingen in de groepsinstelling of machtigingen. Net als bij de andere logs, vermeldt het history log de tijd, het account en het IP-adres van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.

  • Gebeurtenislogboeken

    SRS Premium geeft MSP's meer met eventlogs. Bekijk de monitoring en managementfuncties in SRS Premium voor meer informatie.

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Bronnen

Log support artikel →

Logs en tracking voor Splashtop On-Prem →