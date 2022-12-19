Onbeheerde remote access tot Android-apparaten

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PC-based remote access and control of Android devices

Onbeheerde Android Remote Access & Support

Android-apparaten op afstand benaderen en bedienen vanaf uw pc (Windows of Mac), iOS of Android-apparaat, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. U kunt Android-telefoons en -tablets op afstand bedienen om uw IT-taken met gemak uit te voeren.

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Splashtop biedt verschillende oplossingen voor onbeheerde toegang tot Android-apparaten

Voor onbemande externe toegang tot Android-telefoons en -tablets

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On Prem


Voor onbemande externe toegang tot degelijke en IoT Android-apparaten

  • Splashtop Rugged & IoT Ondersteuning op Afstand


Onbeheerde access tot Android-telefoons en -tablets

Implementeer Splashtop op uw beheerde Android-apparaten en krijg op elk moment remote access om onderhoud en support te geven. Splashtop biedt onbeheerde remote access en volledige ondersteuning voor remote control voor alle apparaten die draaien op Android 8.0 en hoger.

Als u eenmaal de Splashtop Streamer op uw Android-device heeft geïnstalleerd, kunt u met een simpele klik vanaf elke computer een remote access-sessie starten.

Beschikbaar in

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Onbemande externe toegang tot robuuste en IoT-Android-apparaten

Splashtop Rugged & IoT Remote Support is de beste oplossing als u IoT-apparaten overal vandaan op afstand moet benaderen, ondersteunen en beheren. Voel nooit meer dat u bent afgesloten van uw IoT en rugged devices.

U kunt vanaf uw Windows of Mac computer uw rugged Android-devices ondersteunen en op afstand bedienen. Rugged Android-devices omvatten, maar zijn niet beperkt tot smartphones, tablets, point-of-sale devices, kiosken en set-top boxen.

Apparaatfabrikanten ondersteunen remote access en remote control van Android-apparaten met op maat gemaakte add-ons voor Splashtop Rugged & IoT

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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Meer informatie over remote access tot rugged en IoT-devices

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Bronnen

Voor beheerde toegang voor ad-hoc support aan elk Android-apparaat; zie hoe u on-demand support kunt bieden aan Android met Splashtop →

Lees meer over onze OEM-oplossingen →

Splashtop remote access & Ivanti-integraties →

Onbeheerde Android-streamer →