Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Remote desktop printing with Splashtop

Remote Desktop Printing met Splashtop

Bestanden van uw externe computer afdrukken op uw lokale printer

Afdrukken vanuit uw remote sessie

Werken op een remote computer - en afdrukken op een lokale printer! Print vanuit uw remote sessie, en selecteer de Splashtop Remote Printerdriver om de printopdracht naar een lokale printer te sturen. U hoeft geen bestanden over te zetten of een document naar uzelf te e-mailen.

Met remote print kunt u:

  • Op afstand toegang krijgen tot bestanden die op uw werkcomputer zijn opgeslagen en ze afdrukken, waar u ook bent

  • Print documenten op campuscomputers op uw lokale printer

  • Bestanden direct afdrukken zonder gevoelige informatie via de cloud of via e-mail te delen



Beschikbaar in

Bekijk alle producten

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

Afdrukken op afstand met Splashtop →

Remote print supportartikel →

Het instellen van remote printen in Splashtop On-Prem →

Klaar om te beginnen?

Gratis proefperiode