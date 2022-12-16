Remote Desktop Printing met Splashtop
Bestanden van uw externe computer afdrukken op uw lokale printer
Afdrukken vanuit uw remote sessie
Werken op een remote computer - en afdrukken op een lokale printer! Print vanuit uw remote sessie, en selecteer de Splashtop Remote Printerdriver om de printopdracht naar een lokale printer te sturen. U hoeft geen bestanden over te zetten of een document naar uzelf te e-mailen.
Met remote print kunt u:
Op afstand toegang krijgen tot bestanden die op uw werkcomputer zijn opgeslagen en ze afdrukken, waar u ook bent
Print documenten op campuscomputers op uw lokale printer
Bestanden direct afdrukken zonder gevoelige informatie via de cloud of via e-mail te delen
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen