Log in op Splashtop met uw Eenmalige aanmelding-inloggegevens
Verifieer uw Splashtop account met de Single Sign-on (SSO) integratie met behulp van uw gecentraliseerde SSO gebruikers-ID en wachtwoord. SSO-ondersteuning is beschikbaar voor een groot aantal apparaten, waaronder Windows.
Splashtop SSO maakt gebruik van de SAML 2.0 Standaard en integreert met alle belangrijke Identity Providers:
Beveiliging van topklasse
Splashtop levert beveiliging op bedrijfsniveau door apparaatverificatie en tweefactorauthenticatie te integreren binnen SSO.