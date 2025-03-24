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An IT technician using a single sign-on security system

Log in op Splashtop met uw Eenmalige aanmelding-inloggegevens

Verifieer uw Splashtop account met de Single Sign-on (SSO) integratie met behulp van uw gecentraliseerde SSO gebruikers-ID en wachtwoord. SSO-ondersteuning is beschikbaar voor een groot aantal apparaten, waaronder Windows.

BEGINNEN

Splashtop SSO maakt gebruik van de SAML 2.0 Standaard en integreert met alle belangrijke Identity Providers:

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Beveiliging van topklasse

Splashtop levert beveiliging op bedrijfsniveau door apparaatverificatie en tweefactorauthenticatie te integreren binnen SSO.

Bronnen

Het aanvragen van een nieuwe SSO-methode →

Inloggen met een SSO-account →

Een SSO-account uitnodigen voor het team →

SSO koppelen aan bestaande teambeheerder/lid →

Het gebruik van SSO en de beperkingen ervan →

SSO instellen met ADFS (SAML 2.0) →

SSO instellen met Azure AD (SAML 2.0) →

SSO instellen met Okta (SAML 2.0) →

SSO instellen met JumpCloud (SAML 2.0) →

Exclusief beschikbaar in Splashtop Enterprise

Meer informatieGratis proefperiode