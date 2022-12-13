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Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Gebruikers- en computerbeheer in Splashtop

Eenvoudig uw gebruikers en apparaten beheren en organiseren

Uw Splashtop-account beheren met meerdere gebruikers, apparaten en externe computers is een fluitje van een cent met de Splashtop-webconsole

Splashtop geeft u de tools om gebruikers uit te nodigen, machtigingen in te stellen, securityinstellingen aan te passen, toegang te plannen en uw gebruikers en computers in groepen te organiseren.

De groeperingsfunctie is vooral handig voor beheerders die gebruikers- en computerinstellingen kunnen aanpassen voor hele groepen, in plaats van voor elke individuele gebruiker of computer.

Beheerfuncties

  • Gebruikers uitnodigen en toekenning van rollen
  • Wijs een authenticatiemethode toe aan gebruikers
  • Stel toegangsrechten in
  • Remote access plannen met vooraf bepaalde tijdvakken
  • Apparaten beheren die u en uw gebruikers gebruiken voor remote access tot de computers in uw account
  • Sessiegeschiedenis en activiteit in uw account bekijken
  • Wissel tussen beveiligingstools en beschikbare functies
  • Granulaire functies beheren (alleen Enterprise)

Beschikbaar in

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Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Supportartikelen voor Splashtop Business-gebruikers en apparaatbeheer →

Splashtop On-Prem management supportartikelen →