Gebruikers- en computerbeheer in Splashtop

Splashtop geeft u de tools om gebruikers uit te nodigen, machtigingen in te stellen, securityinstellingen aan te passen, toegang te plannen en uw gebruikers en computers in groepen te organiseren.

De groeperingsfunctie is vooral handig voor beheerders die gebruikers- en computerinstellingen kunnen aanpassen voor hele groepen, in plaats van voor elke individuele gebruiker of computer.