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IT support at desk with a lot of computer screens displaying code on screen

Remote reboot in Splashtop Remote Access

Uw computer op afstand opnieuw opstarten en aansluiten

De remote reboot functie is geweldig voor zowel werk op afstand als IT-support.

U kunt uw externe computer opnieuw opstarten vanuit de Splashtop webconsole of vanuit de Splashtop Business app. U kunt kiezen uit verschillende opties, waaronder herstarten in safe mode, normaal herstarten en de Splashtop Streamer opnieuw opstarten (waarbij de computer niet opnieuw wordt opgestart).

Als u de Splashtop Remote Support-functie gebruikt om on-demand (beheerde) remote support te bieden, kunt u de externe computer waarop u actief support biedt opnieuw opstarten en automatisch opnieuw verbinding maken zodra de computer klaar is met opstarten.

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Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

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Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

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Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Remote Reboot supportartikel →

Kan ik opnieuw opstarten en opnieuw verbinding maken met een computer met Remote Support? →