Remote reboot in Splashtop Remote Access
Uw computer op afstand opnieuw opstarten en aansluiten
De remote reboot functie is geweldig voor zowel werk op afstand als IT-support.
U kunt uw externe computer opnieuw opstarten vanuit de Splashtop webconsole of vanuit de Splashtop Business app. U kunt kiezen uit verschillende opties, waaronder herstarten in safe mode, normaal herstarten en de Splashtop Streamer opnieuw opstarten (waarbij de computer niet opnieuw wordt opgestart).
Als u de Splashtop Remote Support-functie gebruikt om on-demand (beheerde) remote support te bieden, kunt u de externe computer waarop u actief support biedt opnieuw opstarten en automatisch opnieuw verbinding maken zodra de computer klaar is met opstarten.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen