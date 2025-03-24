Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Plan remote computertoegang met behulp van Splashtop
Voor studenten om op afstand toegang te krijgen tot computers op de campus op vooraf geplande tijden
Plan open computeruren en gespecialiseerde computersessies waarbij verschillende groepen studenten op afstand toegang hebben tot hetzelfde computerlokaal met Splashtop.
Gebruik een centrale beheerconsole om een schema op te stellen, te beheren en te controleren dat toegang geeft tot toegestane computers op locatie op vooraf bepaalde tijden.
Tijdelijke of beperkte toegang geven aan werknemers en personeelsdiensten beheren.
Maak gebruik van flexibele instellingen, zoals de mogelijkheid om gebruikers te dwingen de verbinding met externe computers te verbreken wanneer hun geplande tijd om is. Of de "exclusive mode" die voorkomt dat externe gebruikers verbinding maken wanneer iemand de computer fysiek gebruikt.
Van onze tevreden klant
De mogelijkheid om de toegang tot externe computerlokalen te kunnen plannen, heeft veel veranderd. We zijn blij dat we met Splashtop nu de tools hebben om te doen wat het hoger, middelbaar en basisonderwijs nodig heeft voor succesvol afstandsonderwijs. We hebben de planning helemaal af en we zijn klaar om te beginnen.
Chris Gilbert, Technisch Analytisch Applicatie, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University