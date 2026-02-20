Meerdere gebruikers in één computer – Splashtop
Sta tot drie gebruikers toe om op afstand toegang tot één computer tegelijk te hebben
Voor onbemande toegang
Tot drie verschillende gebruikers (onder hetzelfde account) kunnen zoals normaal via de Splashtop-app verbinding maken met de gewenste externe computer. Vanaf daar kunnen gebruikers het scherm van de externe computer in realtime zien en het bedienen alsof ze ervoor zitten.
Voor beheerde toegang (On-demand support)
Tot drie gebruikers kunnen dezelfde 9-cijferige sessiecode gebruiken om verbinding te maken met de externe computer.
