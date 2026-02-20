Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Meerdere gebruikers in één computer – Splashtop

Sta tot drie gebruikers toe om op afstand toegang tot één computer tegelijk te hebben

Voor onbemande toegang

Tot drie verschillende gebruikers (onder hetzelfde account) kunnen zoals normaal via de Splashtop-app verbinding maken met de gewenste externe computer. Vanaf daar kunnen gebruikers het scherm van de externe computer in realtime zien en het bedienen alsof ze ervoor zitten. 

Voor beheerde toegang (On-demand support)

Tot drie gebruikers kunnen dezelfde 9-cijferige sessiecode gebruiken om verbinding te maken met de externe computer. 

Beschikbaar in

Bekijk alle producten

Voor Individuen en Teams

Remote Access Pro

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT en MSPs

SRS Premium

Remote access en support plus endpoint monitoring en management

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

Meerdere gebruikers in één computer ondersteuningsartikel →

Gebruikt iemand de remote computer? →