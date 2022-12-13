Videosessie opnemen met Splashtop Remote Desktop
Neem uw remote desktop sessie op met één klik
Maak met gemak video's voor demo's, training en audits
Splashtop maakt het eenvoudig om uw remote desktop sessie direct op uw lokale computer op te nemen en op te slaan. U hoeft zich niet bezig te houden met schermopnamesoftware.
U kunt uw remote supportsessies opnemen om eindgebruikers te laten zien hoe ze een taak moeten uitvoeren of om andere IT-technici te leren hoe ze bepaalde problemen moeten oplossen. Een opname is ook nuttig voor het bijhouden van gegevens en voor controledoeleinden.
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Voor Individuen en Teams
Remote Access Pro
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen