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Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Videosessie opnemen met Splashtop Remote Desktop

Neem uw remote desktop sessie op met één klik

Maak met gemak video's voor demo's, training en audits

Splashtop maakt het eenvoudig om uw remote desktop sessie direct op uw lokale computer op te nemen en op te slaan. U hoeft zich niet bezig te houden met schermopnamesoftware.

U kunt uw remote supportsessies opnemen om eindgebruikers te laten zien hoe ze een taak moeten uitvoeren of om andere IT-technici te leren hoe ze bepaalde problemen moeten oplossen. Een opname is ook nuttig voor het bijhouden van gegevens en voor controledoeleinden.

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Voor Individuen en Teams

Remote Access Pro

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Sessie opname supportartikel →

Sessie opname supportartikel voor On-Prem →