Share My Screen met Splashtop Remote Access
Deel uw scherm met het externe apparaat tijdens een remote access sessie
Deel uw computerscherm met remote viewers terwijl u op afstand toegang heeft tot een ander apparaat. Deze functie is geweldig voor demonstraties, het geven van instructies en het delen van informatie.
U kunt nog steeds uw scherm delen, zelfs als u niet op afstand toegang heeft tot een ander apparaat. Remote viewers hoeven geen software te downloaden om uw scherm te bekijken. Deel gewoon uw Windows computerscherm met een link (alleen beschikbaar op Windows).
Opleiden of demonstreren op afstand
Deel uw scherm met een eenvoudige link en kijkers op afstand kunnen tijdens een remote access-sessie meekijken alsof ze over uw schouder meekijken.
Geen Woorden Maar Daden
Proberen iemand iets uit te leggen via de telefoon of chat kan moeilijk zijn. Deel uw scherm om ze precies te laten zien wat u bedoelt.
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Voor Individuen en Teams
Remote Access Pro
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften