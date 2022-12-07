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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Share My Screen met Splashtop Remote Access

Deel uw scherm met het externe apparaat tijdens een remote access sessie

Deel uw computerscherm met remote viewers terwijl u op afstand toegang heeft tot een ander apparaat. Deze functie is geweldig voor demonstraties, het geven van instructies en het delen van informatie.

U kunt nog steeds uw scherm delen, zelfs als u niet op afstand toegang heeft tot een ander apparaat. Remote viewers hoeven geen software te downloaden om uw scherm te bekijken. Deel gewoon uw Windows computerscherm met een link (alleen beschikbaar op Windows).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Opleiden of demonstreren op afstand

Deel uw scherm met een eenvoudige link en kijkers op afstand kunnen tijdens een remote access-sessie meekijken alsof ze over uw schouder meekijken.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

Geen Woorden Maar Daden

Proberen iemand iets uit te leggen via de telefoon of chat kan moeilijk zijn. Deel uw scherm om ze precies te laten zien wat u bedoelt.

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Voor Individuen en Teams

Remote Access Pro

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Bronnen

Meer informatie over oplossingen voor schermdeling van Splashtop →

Mirroring360 Pro - deel uw computerscherm met maximaal 40 personen →

Deel uw scherm in de klas →