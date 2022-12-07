Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Remote desktop used in an audio studio

Remote Desktop Audio met Splashtop

Luister naar audio van de externe computer tijdens een remote access sessie

Hoor het geluid van een remote computer in realtime op uw lokale computer, tablet of mobiel apparaat met Splashtop. 

Overal creatief werk doen door op afstand toegang te krijgen tot hoogwaardige audio vanuit Adobe Creative cloud of andere tools die gebruik maken van geluid. 

Splashtop ondersteunt ook Mac remote desktop audio.

Beschikbaar in alle producten

Bekijk alle producten

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

Geluid instellen op het externe of lokale apparaat →

Artikel voor het oplossen van audioproblemen →

Splashtop voor Media & Entertainmentprofessionals →

Beste remote desktopsoftware voor Adobe software →

Splashtop maakt remote access tot Adobe Creative cloud Video-toepassingen mogelijk →