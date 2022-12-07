Remote Desktop Audio met Splashtop
Luister naar audio van de externe computer tijdens een remote access sessie
Hoor het geluid van een remote computer in realtime op uw lokale computer, tablet of mobiel apparaat met Splashtop.
Overal creatief werk doen door op afstand toegang te krijgen tot hoogwaardige audio vanuit Adobe Creative cloud of andere tools die gebruik maken van geluid.
Splashtop ondersteunt ook Mac remote desktop audio.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen