Remote Wake-on-LAN met Splashtop
U computer op afstand uit de slaapstand halen om toegang te krijgen
Moet u op afstand toegang krijgen tot een computer in slaapstand?
Met de remote wake-on-LAN functie van Splashtop kunt u op afstand uw Windows of Mac computer wakker maken zolang een andere computer in hetzelfde netwerk wakker is.
U kunt Windows computers wakker maken vanuit de uitgeschakelde toestand, de slaapstand en de sluimerstand, en Mac computers vanuit de sluimerstand. Stuur gewoon een wakecommand naar de remote computer, start de verbinding, en begin in no-time te werken op uw remote computer.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen