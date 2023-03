Remote Wake-on-LAN met Splashtop

Met de remote wake-on-LAN functie van Splashtop kunt u op afstand uw Windows of Mac computer wakker maken zolang een andere computer in hetzelfde netwerk wakker is.

U kunt Windows computers wakker maken vanuit de uitgeschakelde toestand, de slaapstand en de sluimerstand, en Mac computers vanuit de sluimerstand. Stuur gewoon een wakecommand naar de remote computer, start de verbinding, en begin in no-time te werken op uw remote computer.