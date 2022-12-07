Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
An IT professional reviewing data at a data center

Remote Wake-on-LAN met Splashtop

U computer op afstand uit de slaapstand halen om toegang te krijgen

Moet u op afstand toegang krijgen tot een computer in slaapstand?

Met de remote wake-on-LAN functie van Splashtop kunt u op afstand uw Windows of Mac computer wakker maken zolang een andere computer in hetzelfde netwerk wakker is.

U kunt Windows computers wakker maken vanuit de uitgeschakelde toestand, de slaapstand en de sluimerstand, en Mac computers vanuit de sluimerstand. Stuur gewoon een wakecommand naar de remote computer, start de verbinding, en begin in no-time te werken op uw remote computer.

Beschikbaar in

Bekijk alle producten

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

Meer informatieGratis proefperiode

Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

Meer informatieGratis proefperiode

Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

Meer informatieNeem contact met ons op

Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

Meer informatie

Bronnen

Hoe voer ik Wake-on-LAN uit met de Splashtop Business app?

Hoe kan ik mijn computers uit de sluimerstand halen wanneer de Streamer erop is geïnstalleerd? (Op locatie)

Wat is Wake-on-Lan (WoL)