脆弱性を可視化する
CVEベースの分析情報を使用して、OSレベルの脅威を特定し、優先順位を付けます。AIを活用した要約と修復アクションを使用して脆弱性の詳細を迅速に評価することで、リスクを軽減し、強力なセキュリティ体制を維持します。
OSとサードパーティ製アプリケーション全体にパッチを適用する
Windows、macOS、サードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化して、リスクを軽減し、すべてのシステムを最新の状態に保ち、安全に保護します。
パッチワークフローの自動化
バージョン承認、更新リング、ポリシー継承を使用して、カスタマイズされたポリシーベースのパッチ適用戦略を作成します。パッチがIT環境に合った方法でテスト、制御、ロールアウトされていることを確認します。
Splashtopによるパッチと脆弱性管理の利点
セキュリティとコンプライアンスの強化 Copy
AI主導のCVEインサイト、ポリシー構成、コンプライアンス対応レポートによってサポートされ、OSとサードパーティソフトウェア全体にタイムリーなパッチ適用を行うことで、脆弱性に対処します。
IT効率の向上 Copy
自動化されたパッチプロセスと一元管理により時間を節約し、ITチームは反復的で手作業のタスクではなく、戦略的な作業に集中できます
ITサポートのための統合プラットフォーム Copy
拡張する場合でも、簡素化する場合でも、Splashtopはリモートアクセス、リモートサポート、自律型エンドポイント管理を単一のプラットフォームで提供します。
ITチームに、優れたコスト効率と拡張性 Copy
競争力のある価格で運用コストを削減しながら、ハイブリッドチーム、リモート環境、大規模なマルチOSデバイスフリートの全体でパッチ管理機能を拡張します。
一部のエンドポイント管理機能についてはIntuneに依存していますが、Splashtopによってさらに機能が補完され、ソフトウェア更新の可視性の向上や制御の強化、ドキュメントの改善など、重要なギャップが埋められています。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムの積極的な監視、ソフトウェア�パッチの適用の自動化、コンプライアンスの確保が実現しています。 Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering