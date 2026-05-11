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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

CVE Insightsによるリアルタイムパッチ管理

リアルタイム更新、AI強化によるCVEの可視化、自動制御を活用して、環境全体のパッチ管理を効率化し、業務効率を高め、コンプライアンスを確保し、脆弱性を最小限に抑えます。

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Hands typing on a laptop keyboard.

脆弱性を可視化する

CVEベースの分析情報を使用して、OSレベルの脅威を特定し、優先順位を付けます。AIを活用した要約と修復アクションを使用して脆弱性の詳細を迅速に評価することで、リスクを軽減し、強力なセキュリティ体制を維持します。

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

OSとサードパーティ製アプリケーション全体にパッチを適用する

Windows、macOS、サードパーティ製ソフトウェアの更新を自動化して、リスクを軽減し、すべてのシステムを最新の状態に保ち、安全に保護します。

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

パッチワークフローの自動化

バージョン承認、更新リング、ポリシー継承を使用して、カスタマイズされたポリシーベースのパッチ適用戦略を作成します。パッチがIT環境に合った方法でテスト、制御、ロールアウトされていることを確認します。

Splashtopによるパッチと脆弱性管理の利点

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    セキュリティとコンプライアンスの強化 Copy

    AI主導のCVEインサイト、ポリシー構成、コンプライアンス対応レポートによってサポートされ、OSとサードパーティソフトウェア全体にタイムリーなパッチ適用を行うことで、脆弱性に対処します。

  • High performance icon

    IT効率の向上 Copy

    自動化されたパッチプロセスと一元管理により時間を節約し、ITチームは反復的で手作業のタスクではなく、戦略的な作業に集中できます

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    ITサポートのための統合プラットフォーム Copy

    拡張する場合でも、簡素化する場合でも、Splashtopはリモートアクセスリモートサポート自律型エンドポイント管理を単一のプラットフォームで提供します。

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    ITチームに、優れたコスト効率と拡張性 Copy

    競争力のある価格で運用コストを削減しながら、ハイブリッドチーム、リモート環境、大規模なマルチOSデバイスフリートの全体でパッチ管理機能を拡張します。

ITチームが常にセキュリティとコンプライアンスを維持できるよう支援する

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一部のエンドポイント管理機能についてはIntuneに依存していますが、Splashtopによってさらに機能が補完され、ソフトウェア更新の可視性の向上や制御の強化、ドキュメントの改善など、重要なギャップが埋められています。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムの積極的な監視、ソフトウェアパッチの適用の自動化、コンプライアンスの確保が実現しています。 Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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