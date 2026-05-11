複数のソリューション。
ひとつシームレスなエクスペリエンス。
リアルタイムの脆弱性とパッチ適用の管理
脅威によってビジネスが影響を受ける前に、脅威を検知し、優先順位を付けて修復します。
WindowsとmacOSを継続的にスキャンして、CISA KEV、CVE、ソフトウェアの更新を確認します
ゼロデイおよび高リスクの脆弱性を特定し、優先順位を付ける
OSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を自動化する
設定によるパッチワークフローまたはオンデマンドのパッチワークフローを通じてパッチを適用する
手動から自動化へ
反復的なタスクを排除し、ITリソースを解放します。
バージョン管理と更新リングを用いたポリシーベースのパッチ適用を設定する
一般的な問題に自動修正をトリガーする
数千のエンドポイントにわたって大規模にタスクをスケジュールする
エンドポイントのセキュリティとコンプライアンス
ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、およびPCIなどの標準に準拠しつつ、セキュリティ体制を維持し、リスクを軽減し、複雑さを増すことなくコンプライアンスを示します。
エンドポイント設定とセキュリティポリシーを強制する
非準拠エンドポイントを検出して修正する
監査対応のダッシュボードとインベントリレポートを維持する
ウイルス対策とEDR統合で保護を拡張
リモートサポートで問題を迅速に解決
問題を特定するだけでなく、遅れずに解決に取り掛かりましょう。
問題を調査して解決するために、エンドポイントに即座にアクセスする
エンドユーザーに干渉せずにバックグラウンドツールを使用してトラブルシューティングする
解決までの時間を短縮し、手動での引き継ぎをなくす
技術者とエンドユーザーのデバイス間のサポート体験を向上させる
必要なのはひとつだけ
機能ごとに分かれた複数の製品を、1つの統合ソリューションに置き換えます。
エンドポイント管理、リモートサポート、アクセス、およびセキュリティを1つのコンソールから管理する
ライセンスとメンテナンスの負担を軽減する
単一のプラットフォームで操作を簡素化する
環境全体での可視性と管理を向上させましょう
高度なデータ保護とセキュリティ
次世代のセキュリティ。新次元の安心感。
セキュアインフラ詳細はこちら
24時間体制の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全なcloudおよびオンプレミスホスティングにより、コンピュータ、ユーザー、データが保護されます。
高度なセキュリティ機能詳細はこちら
2段階認証、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。
標準とコンプライアンス詳細はこちら
最高水準のプライバシーおよびセキュリティ基準（ISO/IEC 27001、SOC2、GDPRなど）を満たすことに継続的に重点を置くことで、お客様が保護され、コンプライアンスを遵守しているという確信を提供します。