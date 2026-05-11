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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: すべてのエンドポイントを自動化、パッチ適用、そして保護

ITオペレーションを自動化、リアルタイムの可視性、リモートサポートで効率化し、エンドポイントを安全、最新、かつコンプライアントに保ちながら、単一のコンソールから操作できます。

1エンドポイントあたり月額150未満。

無料お試し今すぐ購入

複数のソリューション。
ひとつシームレスなエクスペリエンス。

Splashtop OS patch dashboard

リアルタイムの脆弱性とパッチ適用の管理

脅威によってビジネスが影響を受ける前に、脅威を検知し、優先順位を付けて修復します。

  • WindowsとmacOSを継続的にスキャンして、CISA KEV、CVE、ソフトウェアの更新を確認します

  • ゼロデイおよび高リスクの脆弱性を特定し、優先順位を付ける

  • OSとサードパーティソフトウェアのパッチ適用を自動化する

  • 設定によるパッチワークフローまたはオンデマンドのパッチワークフローを通じてパッチを適用する


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

手動から自動化へ

反復的なタスクを排除し、ITリソースを解放します。

  • バージョン管理と更新リングを用いたポリシーベースのパッチ適用を設定する

  • 一般的な問題に自動修正をトリガーする

  • 数千のエンドポイントにわたって大規模にタスクをスケジュールする


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

エンドポイントのセキュリティとコンプライアンス

ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、およびPCIなどの標準に準拠しつつ、セキュリティ体制を維持し、リスクを軽減し、複雑さを増すことなくコンプライアンスを示します。

  • エンドポイント設定とセキュリティポリシーを強制する

  • 非準拠エンドポイントを検出して修正する

  • 監査対応のダッシュボードとインベントリレポートを維持する

  • ウイルス対策とEDR統合で保護を拡張


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

リモートサポートで問題を迅速に解決

問題を特定するだけでなく、遅れずに解決に取り掛かりましょう。

  • 問題を調査して解決するために、エンドポイントに即座にアクセスする

  • エンドユーザーに干渉せずにバックグラウンドツールを使用してトラブルシューティングする

  • 解決までの時間を短縮し、手動での引き継ぎをなくす

  • 技術者とエンドユーザーのデバイス間のサポート体験を向上させる


必要なのはひとつだけ

機能ごとに分かれた複数の製品を、1つの統合ソリューションに置き換えます。

  • エンドポイント管理、リモートサポート、アクセス、およびセキュリティを1つのコンソールから管理する

  • ライセンスとメンテナンスの負担を軽減する

  • 単一のプラットフォームで操作を簡素化する

  • 環境全体での可視性と管理を向上させましょう


高度なデータ保護とセキュリティ

次世代のセキュリティ。新次元の安心感。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    セキュアインフラ

    24時間体制の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全なcloudおよびオンプレミスホスティングにより、コンピュータ、ユーザー、データが保護されます。

    詳細はこちら
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高度なセキュリティ機能

    2段階認証、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

    詳細はこちら
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準とコンプライアンス

    最高水準のプライバシーおよびセキュリティ基準（ISO/IEC 27001、SOC2、GDPRなど）を満たすことに継続的に重点を置くことで、お客様が保護され、コンプライアンスを遵守しているという確信を提供します。

    詳細はこちら

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