Splashtopの調査によると、エンドポイントのメンテナンスがITリソースの半分を消費している
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組織は、エンドポイント環境が複雑化する中で、メンテナンスの負担増加、時間外労働、パッチ適用の課題が増加していると報告しています。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年6月16日– Splashtop Inc.は、分散型ワークを支え保護するソリューションをグローバルに提供する企業として、本日、ITチームとマネージドサービスプロバイダー（MSPs）が直面する業務負荷の増大を調査した新たな調査結果を発表しました。その結果、エンドポイントのメンテナンスが現在、ITチームの利用可能なキャパシティの半分以上を占めていることが明らかになりました。250人のITおよびMSPのプロフェッショナルを対象にした調査に基づくこのレポートでは、分断されたシステム、一貫性のない自動化、限定的な可視性によって、多くのチームがリアクティブなエンドポイント運用から脱却できずにいる実態が明らかになっています。
レポートStuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Managementでは、ほとんどのチームがすでに自動化ツールやエンドポイント管理ツールに投資している一方で、多くは依然として部分的にしかモダナイズされていない環境にあり、リアクティブな業務や分断されたシステムがコストの増加、時間外業務の負担、そしてビジネスリスクを引き続き招いていることが明らかになりました。
主な調査結果
ほとんどのITチームは、反応的な運用と完全な自動化の間で行き詰まっており、72%が、断片的なツール、部分的な自動化、限定された可視性が期待された業務上の利益を実現する妨げになっていると報告しています。
エンドポイントのメンテナンスは今やITチームのキャパシティの大部分を消費しており、平均でチームの時間の53％を占め、1,000以上のエンドポイントを持つ環境では61％に上昇しています。
リアクティブなエンドポイント運用には6桁の財政負担を伴い、チームはメンテナンス労働に毎年平均で133,000ドルを費やしています。
パッチの遅延が測定可能なリスクを引き起こしており、回答者の57%がパッチの遅延に関連したセキュリティインシデントを報告し、半数以上がサイバー保険への影響を報告しています。
断片化されたワークフローは、運用の非効率性と強く関連しており、チームが1つのエンドポイントの問題に対して3つ以上のツールを使用する場合、60%以上の確率で頻繁な再作業を経験します。
調査結果は、断片化された反応的な環境で活動するチームと、より統一されたエンドポイント管理アプローチを採用しているチームとの間で広がっているギャップを指摘しています。環境が拡大するにつれて、多くのチームが緊急パッチの適用、切り離されたシステム間でのトラブルシューティング、そして自動化への投資の影響を制限する運用の非効率性に多くの時間を費やしていると報告しています。「自動化とAIエージェントがIT運用においてますます一般的になるにつれて、多くのチームが、断片的な運用モデルが依然として存在する場合、孤立した自動化だけでは限界があることを発見しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Lee氏は述べています。「これが、より統合された運用モデルの必要性を生んでおり、エンドポイント操作の簡素化についての考え方を形作っています。」
SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)プラットフォームは、研究で説明された運用モデルに対応するように設計されています。
Splashtop AEMについて詳しく知るか、無料トライアルを開始してください: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management。
完全なレポートをダウンロードしてください: 真ん中で立ち往生: なぜほとんどのITチームがリアクティブなエンドポイント管理を乗り越えられないのか
この研究について
この研究は、2026年2月と3月に実施された、米国を拠点とする250人のIT専門家とMSPsを対象にした調査に基づいています。調査結果は、分散エンドポイント環境を管理する組織全体でのエンドポイントメンテナンス、オートメーション、パッチ管理、ワークフロー管理に関連する運用傾向を反映しています。
Splashtop について
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