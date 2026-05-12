Splashtop、日立ハイテクとのパートナー契約を発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
日本の社会インフラと産業技術分野における遠隔操作とメンテナンスの推進
カリフォルニア州クパチーノと東京都、2026年5月13日 – Splashtop Inc.と子会社のSplashtop K.K.は、分散環境を強化し安全にするためのソリューションプロバイダーとして、日立ハイテク株式会社（以下「日立ハイテク」）と協力し、日本の社会インフラおよび産業技術分野の近代化を��支援するための戦略的パートナーシップを発表しました。
設備のリモート監視とメンテナンスの重要性は、労働力不足の悪化や分散型業務の増加により、この地域で高まっています。この背景により、現場に人員が移動することなく、安全かつ効率的な設備の運用と管理を可能にするソリューションの需要が高まっています。
Splashtopは従来のIT活用ケースを超えてOT（運用技術）分野に進出し、信頼性の高い 安全なリモートアクセス と サポート技術 を提供しています。最近では、自律エンドポイント管理（AEM）を展開し、分散された場所でのフィールドデバイスの効率を向上させ、安定した運用をサポートしています。
このパートナー契約を通じて、Splashtopと日立ハイテクは、社会インフラおよび産業技術分野におけるリモートアクセス、運用、保守管理を推進するために協力します。さらに、Splashtop は、日立ハイテクの国内販売ネットワークを通じて、より幅広い顧客にリモートアクセスソリューションの提供範囲を拡大します。
主な取り組み
産業機器や施設向けのリモートアクセス環境の構築サポート
リモート監視および保守サービスの強化
エッジデバイスを活用した新しいソリューションの共同開発
新しいエッジデバイスベースのソリューションを開発する取り組みの一環として、Splashtop は Atmark Techno, Inc. が提供する産業用エッジコンピューティング対応のIoTゲートウェイであるArmadillo-IoT G4におけるSplashtopの運用検証も��完了しています。
Splashtopは、特に社会インフラおよび産業技術分野の作業現場におけるデジタルトランスフォーメーションとリモートオペレーションの導入を加速するために、日立ハイテクと協力し続けます。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける時代において、セキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーです。顧客の成功を最優先に、Splashtopのテクノロジーは、小規模および中堅企業やエンタープライズにとって、設定、使用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスのサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが自身の条件で成長し拡大することを可能にする柔軟性の高いプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA) に属し、Microsoftと共に、今日のIT環境の変化する課題に対応するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細をご覧ください。