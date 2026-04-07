SplashtopでIntuneをさらに強力に

Splashtopのリアルタイムパッチ適用、信頼性の高いリモートサポート、証明書ベースのデバイス認証により、エンドポイントでの完全なエンタープライズレベルの可視性と制御が実現され、Intuneの機能が強化されます。