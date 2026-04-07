リアルタイムのパッチ適用
すべてのエンドポイントに即座にパッチを適用し、保護します。
WindowsとmacOSのOSとサードパーティ製アプリの即時パッチ展開。
スキャン、更新、再起動のスケジュールを完全に制御。
詳細なパッチレポートとAIを活用したCVE分析情報により、修復を迅速化。
すべてのデバイスのインベントリとヘルスステータス。
リモートアクセスとリモートサポート
誰でも、どこでも、摩擦なくサポートします。
あらゆるデバイスに対する高性能の有人および無人のリモートアクセス。Windows、Mac、Androidデバイスをリモートで操作し、iOSおよび旧バージョンのAndroidには閲覧専用のサポートを提供します。
マルチモニターサポート、ファイル転送、音声通話、ログ記録、セッション録画などの高度な機能。
ブランディングのカスタマイズとチケット発行およびITSMツールとの統合により、シームレスな体験を実現します。
証明書ベースのデバイス認証
ゼロトラストを強化して侵入者を阻止します。
証明書のライフサイクル全体（プロビジョニング、更新、失効）を簡単に管理でき、証明書が常に有効で信頼できることを保証。
認証を強制し、アクセスを許可する前にすべての接続を検証。
すべてのネットワークアクセス試行の詳細なログを記録して、監査対応のコンプライアンスを確保。
Intune以外のデバイスにも安全な認証を拡張。
Splashtop + Intuneを選ぶ理由
Intuneのポリシーの強さと、Splashtopに備わっているリアルタイムの応答、制御、広範なカバレッジを組み合わせることで、次のことが可能になります。
セキュリティギャップを迅速に解消
ハイブリッドワーカーをサポートし、エンパワーメント
IT運用を簡素化し、コストを削減
今すぐIntune環境を拡張し、レベルアップしましょう。