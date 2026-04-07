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Make Intune More Powerful with Splashtop
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SplashtopでIntuneをさらに強力に

Splashtopのリアルタイムパッチ適用、信頼性の高いリモートサポート、証明書ベースのデバイス認証により、エンドポイントでの完全なエンタープライズレベルの可視性と制御が実現され、Intuneの機能が強化されます。

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

リアルタイムのパッチ適用

すべてのエンドポイントに即座にパッチを適用し、保護します。

  • WindowsとmacOSのOSとサードパーティ製アプリの即時パッチ展開。

  • スキャン、更新、再起動のスケジュールを完全に制御。

  • 詳細なパッチレポートとAIを活用したCVE分析情報により、修復を迅速化。

  • すべてのデバイスのインベントリとヘルスステータス。

Splashtop Autonomous Endpoint Managementについて詳細こちら

An IT support agent working on their computer.

リモートアクセスとリモートサポート

誰でも、どこでも、摩擦なくサポートします。

  • あらゆるデバイスに対する高性能の有人および無人のリモートアクセス。Windows、Mac、Androidデバイスをリモートで操作し、iOSおよび旧バージョンのAndroidには閲覧専用のサポートを提供します。

  • マルチモニターサポート、ファイル転送、音声通話、ログ記録、セッション録画などの高度な機能。

  • ブランディングのカスタマイズとチケット発行およびITSMツールとの統合により、シームレスな体験を実現します。

Splashtop Remote Supportの詳細


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

証明書ベースのデバイス認証

ゼロトラストを強化して侵入者を阻止します。

  • 証明書のライフサイクル全体（プロビジョニング、更新、失効）を簡単に管理でき、証明書が常に有効で信頼できることを保証。

  • 認証を強制し、アクセスを許可する前にすべての接続を検証。

  • すべてのネットワークアクセス試行の詳細なログを記録して、監査対応のコンプライアンスを確保。

  • Intune以外のデバイスにも安全な認証を拡張。

Foxpass Cloud RADIUSの詳細はこちら

Splashtop + Intuneを選ぶ理由

Intuneのポリシーの強さと、Splashtopに備わっているリアルタイムの応答、制御、広範なカバレッジを組み合わせることで、次のことが可能になります。

  • セキュリティギャップを迅速に解消

  • ハイブリッドワーカーをサポートし、エンパワーメント

  • IT運用を簡素化し、コストを削減

今すぐIntune環境を拡張し、レベルアップしましょう。

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