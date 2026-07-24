Splashtop、ITreview Grid Awardで5年連続「Leader」に選出
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リモートワークと企業のITサポートを支える、使いやすさと安定した接続品質が高く評価されています
東京、日本 — Splashtop K.K.（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Mark Lee、以下「Splashtop」）は本日、Splashtopが、株式会社アイティクラウド（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）が運営するB2B向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」主催の「ITreview Grid Award 2026 Summer」のリモートアクセスツール部門において、「Leader」に選出されたことを発表しました。
ITreview Grid Award 2026 Summerのリモートアクセスツール部門で「Leader」を受賞
ITreview Grid Award は四半期ごとに授与される賞で、ITreview に投稿されたユーザーレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度の両面から製品を評価し、優れた B2B IT 製品およびクラウドサービスを表彰するものです。
Splashtopは、ユーザ��ーがオフィスや現場のPCに安全かつ快適にアクセスできるようにするリモートアクセスソリューションです。シンプルでVPNに依存しない操作性、直感的な使いやすさ、安定した接続品質、そしてマルチデバイス対応により、Splashtopは場所を問わない柔軟な働き方を実現するとともに、IT管理とサポート業務の効率化にも貢献します。
この賞では、Splashtop は実際の業務における実用性の高さと使いやすさが多くのユーザーから高く評価されました。ITreview に投稿されたレビューでは、次の点が強調されていました：
どこからでも会社のPCに安全にアクセスできるようにし、リモートワークやハイブリッドワークを支援するとともに、これまで従業員が出社しなければ対応できなかった作業の削減に役立ちます。
画面表示やマウス操作の遅延を最小限に抑え、日々の業務に快適なリモートアクセス環境を提供します。
IT部門および情報システム部門のチームがリモートPCを直接表示・操作できるため、リモートサポートの対応時間短縮に役立ちます。
スマートフォンやタブレットからの接続に対応しており、オフィスを離れているときでも、業務対応や緊急時の対応、トラブルシューティングに役立ちます。
シンプルな設定と運用を実現し、優れたコストパフォーマンスで、組織のVPNに依存しないリモートアクセス環境の構築を支援します。
Splashtop は今後も、顧客からのフィードバックを製品およびサービスの改善に反映し、セキュアで快適なリモートアクセス環境を提供することで、企業や組織の柔軟な働き方と事業継続を支援していきます。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップ評価のプロバイダーとして、どこからでも働ける現代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現しています。顧客の成功を最優先に据え、Splashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、非常に柔軟なプランを通じて、ユーザーが自分たちの条件に合わせて成長し、拡張できるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境における進化する課題への対応を顧客に支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細はwww.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでSplashtopをフォローしてください�。