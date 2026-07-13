Splashtop、新たなコミュニティイベントシリーズ「Splashtop Live」を開始　ITおよびMSPsのプロフェッショナルが学び、つながり、業務運営をシンプルに

Splashtop、新たなコミュニティイベントシリーズ「Splashtop Live」を開始 ITおよびMSPsのプロフェッ�ショナルが学び、つながり、業務運営をシンプルに
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ベイエリアとロンドンで開催される限定イベントでは、ITコミュニティ、パートナー、業界の関係者が集まり、今日のIT課題に関する実践的な戦略、現場での経験、新たな視点を共有します。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年7月13日 — Splashtop Inc. は本日、同社初のブランドコミュニティイベントシリーズであるSplashtop Liveを発表しました。この招待制イベントでは、ITプロフェッショナル、マネージドサービスプロバイダー（MSPs）、パートナー、業界の専門家が一堂に会し、現代のIT運用の簡素化に焦点を当てた学び、ネットワーキング、対話の午後を過ごします。参加者は、自社のIT環境に活かせるアイデアと、他の組織が同様の課題をどのように解決しているかについてのより深い理解を得て会場を後にします。
Splashtopが20年にわたるイノベーションを迎える中、この新しいイベントシリーズは、リモートアクセスを原点とする同社が、より幅広いIT管理およびエンドポイントセキュリティソリューションへと事業を拡大しながら、ITコミュニティへの継続的な取り組みを反映してい�ます。Splashtop Liveは、ITプロフェッショナルが共通の課題について話し合い、互いの経験から学べる場を提供することで、その取り組みをさらに広げます。
初開催のSplashtop Liveシリーズには、以下が含まれます。
Splashtop Live: Bay Area | 9月16日 | カリフォルニア州クパチーノ
Splashtop Live: London | 10月6日 | イギリス、ロンドン
各イベントでは、参加者がSplashtopの創業者、経営陣、製品チーム、サポートチームに直接アクセスできるため、質問したり、自社組織に応用できるアプローチを探ったりする機会が生まれます。アジェンダには、基調講演、IT実務担当者やMSPsによるピアパネルディスカッション、製品ロードマップセッション、参加型ワークショップ、そして参加者同士で交流する時間が含まれます。参加者は1日を通して、業務効率を向上させ、ITの複雑さを軽減し、セキュリティを強化する方法を探るとともに、コミュニティ全体の仲間との関係を築いていきます。
"この20年間、IT プロフェッショナルの責任が拡大し続ける中で、私たちは彼らとともに歩む機会に恵まれてきました"と、Splashtop の CEO 兼共同創業者である Mark Lee は述べています。" 最も価値のあるアイデアのいくつかは、実務担当者が自分たちの環境でうまくいっていることを共有することで生まれます。Splashtop Live は、そのような会話が生まれる場を作ります。"
今後数週間のうちに、追加のアジェンダ詳細、注目の登壇者、パートナーに関する発表を共有します。
Splashtop Live の詳細については、LinkedIn をフォローしてください：www.linkedin.com/company/splashtop。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップ評価のプロバイダーとして、どこからでも働ける現代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現しています。顧客の成功を最優先に据え、Splashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、非常に柔軟なプランを通じて、ユーザーが自分たちの条件に合わせて成長し、拡張できるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境における進化する課題への対応を顧客に支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細はwww.splashtop.comをご��覧いただき、LinkedInでSplashtopをフォローしてください。