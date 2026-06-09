SplashtopがTrustRadiusの2026 Top Rated Awardを受賞
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顧客からのフィードバックでは、ITチームやMSPs全体で、優れたパフォーマンス、セキュリティ、ユーザー体験、サポートが高く評価されています
カリフォルニア州クパチーノ、2026年6月10日 — Splashtopは、本日、リモートアクセス、サポート、およびエンドポイント管理ソリューションのリーダーとして、TrustRadiusより2026 Top Rated Awardを受賞したことを発表しました。この評価は、認証済みの顧客レビューのみに基づくものであり、分散した環境全体でデバイスへの安全なリモートアクセス、リモートサポート、管理を行うためにSplashtopを利用しているITプロフェッショナルからの一貫したフィードバックを反映しています。TrustRadius Top Rated Awards は、実際の顧客の評価に基づき、製品のパフォーマンス、セキュリティ、使いやすさ、カスタマーサポートなどの重要な分野で測定可能な価値を提供しているベンダーを表彰するものです。Splashtopが継続して高く評価されていることは、組織がセキュリティとエンドユーザー体��験の高い基準を維持しながら、IT運用をシンプルにできるよう支援する能力を備えていることを示しています。「顧客からのフィードバックに基づく評価は、実際の利用体験を反映しているため、私たちにとって最も重みがあります」と、SplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Leeは述べています。「IT環境の分散化が進み、セキュリティ要件が高まる中、当社は、お客様が求めるパフォーマンス、シンプルさ、信頼性を維持しながら、そうしたニーズに対応できるソリューションを提供することに注力しています。」TrustRadiusにおけるSplashtopの評価は、いくつかの主要分野における強みを示しています。
パフォーマンス：場所やデバイスを問わず、どこからでもシームレスに作業できる高速・低遅延のリモートアクセス
セキュリティ：エンドツーエンドの暗号化、詳細なアクセス制御、SOC 2、ISO、GDPR などの標準への準拠
ユーザー体験：社内で簡単に設定でき、直感的なインターフェースで、ITチームとエンドユーザーに必要なトレーニングも最小限です
カスタマーサポート：迅速に対応し、知識豊富なサポートチームが、お客様の問題解決をすばやくサポートします
中核となるリモートアクセスおよびサポートソリューションに加え、Splashtopは、ネイティブのリモートコントロールを備えた自律型エンドポイント管理のための統合プラットフォームを導入し、デバイスの健全性をより可視化するとともに、ITチームがツー��ルを切り替えることなく先回りして対応できるようにしました。このアプローチにより、顧客が期待するパフォーマンスと信頼性を維持しながら、運用の複雑さを軽減できます。
お客様の声 ハイライト
Splashtopのお客様は引き続き、ITワークフロー全体における効率向上と摩擦の軽減を重視しています。
「Splashtopは、当社の武器の中で最高のリモートアクセスおよびエンドポイント管理ツールです。州内各地にクライアントがいるため、当社の技術者にとってこの製品のサポートは不可欠であり、これなしでは当社の事業は成り立ちません。「当社のニーズに最適なだけでなく、クライアント先に出向いて現地で発生している問題を修正する必要がないため、とても助かっています。」– オーナー
「Splashtopは、中小企業にとって価格が非常に優れています。更新、アンチウイルス、リモートコントロールの自動化のおかげで、複数の企業を一人で管理するときに役立ちました。– ITディレクター
「Splashtopは当クリニックにとって欠かせないツールとなっており、診察の予定でも私用でもオフィスを離れているときでも、柔軟に効率よく仕事を進められます。特定の重要な業務を担当しているのは私だけなので、Splashtopのおかげでリモートでログインし、スタッフからの質問に答え、重要な情報にアクセスし、請求処理を中断することなく行えます。– Professional Servicesの管理者
「Splashtopは、非常に制限の厳しい環境に不可欠です。さまざまなセキュリティオプションを設定できます。」また、物理的にアクセスしにくい機器（例：大型スクリーンやキオスク）についても、Streamers を使用してアクセスできます。”– ITプロセスストラテジスト
「Splashtopはリモートアクセスに最適です。さまざまなネットワーク環境で使えないほどの問題が起きたことは一度もなく、全体を通して驚くほど高品質で、パフォーマンスも優れています。ユーザーインターフェースと、すべてが"ただうまく動く"ようなシームレスさが素晴らしいです。– IT管理者
TrustRadiusからのSplashtopの評価は、業界内で増え続ける受賞歴に新たに加わるものであり、高い顧客満足度と製品ポートフォリオ全体にわたる継続的な勢いを示しています。Splashtopの詳細やお客様のレビューを読むには、https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviewsをご覧ください。
ニュース概要
Splashtopは、検証済みの顧客レビューに基づき、TrustRadiusで最高評価を獲得しています
Splashtopは、中小企業向けの最適なソリューションとして高く評価されており�、高いパフォーマンス、使いやすさ、優れたROIを実現します
Splashtopは、分散した業務環境向けに、高速で安全なリモートアクセスとリモートサポートを提供し、さらにエンドポイント管理によって可視性を高め、ツールの乱立を抑えます
ネイティブのリモートコントロールを備えたSplashtopのエンドポイント管理プラットフォームは、複雑さを軽減し、効率的なリモート運用を実現するために、ITチームやMSPsから信頼されています
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップクラスの企業として、どこからでも働ける時代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先事項とするSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtop は、柔軟性の高いプランを通じて、ユーザーが自分たちのペースで成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）�の メンバー であり、今日のIT環境で進化し続ける課題にお客様が対処できるよう支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細は、www.splashtop.com にアクセスし、LinkedIn でフォローしてご覧ください。