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Splashtop20 years of trust
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Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

コンプライアンスを簡素化し、セキュリティ体制を強化する

Splashtopは、自動パッチ適用、可視性の向上、集中レポートを通じて、PCI、HIPAA、SOC 2、CIS、GLBA、ACSCなどの準拠を維持する上で役立ちます。

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Hands typing on a laptop keyboard.

エンドポイント全体の包括的な可視性

ギャップを明らかにし、保護されていないデバイスを検出し、環境全体でソフトウェアを追跡します。Splashtopは、リアルタイムのパッチ可視性とインベントリレポートを提供し、監査と規制検査を簡素化します。

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

コンプライアンスをよりシンプルかつスケーラブルに

Splashtopの自動化、安全なアクセス制御、堅牢なリモートアクセス、詳細なレポート機能を使用して、PCI、HIPAA、SOC 2などに準拠し、コンプライアンス要件を簡単に満たします。

Splashtop OS patch dashboard

パッチ適用ワークフローの自動化

Windows、 macOS、サードパーティ、およびカスタムアプリでリアルタイム更新を行うことで、リスクを軽減し、パッチ適用に関するSLAに準拠します。AIを活用したCVE分析情報を使用して脆弱性を優先順位付けし、ポリシーを通じてエンドポイントの更新を強制することで、監査への準備とサイバー保険の要件をサポートします。

Report printouts scattered on a desk.

監査証跡とコンプライアンスレポートを簡素化

アクセスログを自動的に記録し、セッションを記録し、詳細なアクティビティレポートを表示します。Splashtopは、複雑さを増すことなく監査要件を満たす上で役立ちます。

コンプライアンスのためにSplashtopを使用するメリット

  • Security icon

    リスクへの露出を最小限に抑える Copy

    自動パッチ適用とアクセス制御によりエンドポイントを安全かつコンプライアンスに準拠した状態に保ちます。

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    監査直前の混乱を避ける Copy

    タスクを記録し、セッション履歴を追跡し、レポートを即座にエクスポートして、年間を通じて準備を整えます。

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    コンプライアンス業務の統合 Copy

    パッチ適用、アクセス制御、レポートを1つの合理化されたワークフローに統合して、オーバーヘッドとツールの複雑さを軽減します。

  • Performance icon

    変化する要件に迅速に適応 Copy

    コンプライアンス基準や保険会社の期待の変化に応じて、ポリシーの更新、パッチの展開、環境全体のアクセス制御の調整が簡単に行えます。

あらゆるエンドポイントでリスクを軽減し、監査対応可能な状態を維持し、コンプライアンスを簡素化

お問い合わせ
スクリプトの展開からセキュリティコンプライアンスまで、 Splashtopは総合的なサポートを提供してくれます。万が一問題が発生した場合でも、カスタマーサポートが常時待機していて、対応も迅速です。 Copy

~Drew E, System Administrator

これは、セキュリティ上のリスクとなる可能性のある、古いバージョンのWindowsやその他のソフトウェアを使用している人々の問題を解決してくれます。また、チームメンバーの一部がリモートワークをしているため、保険に関するコンプライアンスの遵守にも役立ちます。 Copy

~ Kyle W, Director of IT

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