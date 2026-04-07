エンドポイント全体の包括的な可視性
ギャップを明らかにし、保護されていないデバイスを検出し、環境全体でソフトウェアを追跡します。Splashtopは、リアルタイムのパッチ可視性とインベントリレポートを提供し、監査と規制検査を簡素化します。
コンプライアンスをよりシンプルかつスケーラブルに
Splashtopの自動化、安全なアクセス制御、堅牢なリモートアクセス、詳細なレポート機能を使用して、PCI、HIPAA、SOC 2などに準拠し、コンプライアンス要件を簡単に満たします。
パッチ適用ワークフローの自動化
Windows、 macOS、サードパーティ、およびカスタムアプリでリアルタイム更新を行うことで、リスクを軽減し、パッチ適用に関するSLAに準拠します。AIを活用したCVE分析情報を使用して脆弱性を優先順位付けし、ポリシーを通じてエンドポイントの更新を強制することで、監査への準備とサイバー保険の要件をサポートします。
監査証跡とコンプライアンスレポートを簡素化
アクセスログを自動的に記録し、セッションを記録し、詳細なアクティビティレポートを表示します。Splashtopは、複雑さを増すことなく監査要件を満たす上で役立ちます。
コンプライアンスのためにSplashtopを使用するメリット
リスクへの露出を最小限に抑える Copy
自動パッチ適用とアクセス制御によりエンドポイントを安全かつコンプライアンスに準拠した状態に保ちます。
監査直前の混乱を避ける Copy
タスクを記録し、セッション履歴を追跡し、レポートを即座にエクスポートして、年間を通じて準備を整えます。
コンプライアンス業務の統合 Copy
パッチ適用、アクセス制御、レポートを1つの合理化されたワークフローに統合して、オーバーヘッドとツールの複雑さを軽減します。
変化する要件に迅速に適応 Copy
コンプライアンス基準や保険会社の期待の変化に応じて、ポリシーの更新、パッチの展開、環境全体のアクセス制御の調整が簡単に行えます。
スクリプトの展開からセキュリティコンプライアンスまで、 Splashtopは総合的なサポートを提供してくれます。万が一問題が発生した場合でも、カスタマーサポートが常時待機していて、対応も迅速です。 Copy
~Drew E, System Administrator
これは、セキュリティ上のリスクとなる可能性のある、古いバージョンのWindowsやその他のソフトウェアを使用している人々の問題��を解決してくれます。また、チームメンバーの一部がリモートワークをしているため、保険に関するコンプライアンスの遵守にも役立ちます。 Copy
~ Kyle W, Director of IT