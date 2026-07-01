Splashtop、Misora Connectと提携してリモートメンテナンス機能を強化
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「Splashtop by Misora Connect」で「現地訪問なしの保守」を支援
東京、2026年7月2日 – Splashtop K.K.（Splashtop Inc.の日本法人）は本日、日本全国に展開されたデバイスや機器のリモート保守の簡素化を支援するため、Misora Connect, Inc.との協業により、新たなバンドル型リモートアクセスソリューションを発表しました。
この提携により、Misora Connectは、同社の通信SIMとSplashtopを組み合わせた法人向けリモートアクセスソリューション「Splashtop by Misora Connect」の提供を開始します。このソリューションは、オフィス、小売店、工場など全国の遠隔地に設置された機器の運用において、「現地訪問なしの保守」を支援します。
背景
人手不足や多様な働き方の進展が続く中、全国の店舗や工場に設置された機器、機器制御用PC、デジタルサイネージ、AIデバイス、エッジデバイスなど、遠隔地に設置されたデバイスの保守・運用において、現地サポートの効率化は重要な課題となっています。問題が発生した際には、スタッフが現地へ移動する必要が生じることが多く、時間的・コスト的な負担につながっています。緊急時には、対応の遅れが業務中断や復旧の遅延につながる可能性もあります。また、保守作業は個々の担当者の経験��や知識に依存しがちなため、業務の標準化と効率化へのニーズも高まっています。
Splashtopは、2年連続で日本国内売上シェアNo.1を獲得したSplashtopのリモートアクセス技術により、遠隔地にある現場機器の効率的かつ安定した運用を支えます。*Misora Connectの通信サービスとSplashtopを組み合わせた「Splashtop by Misora Connect」は、安全なリモート操作を可能にする環境を提供し、迅速な対応、業務の標準化、保守作業の効率化に貢献します。
Misora ConnectによるSplashtopについて
「Splashtop by Misora Connect」は、Misora Connectの通信SIMとSplashtopを組み合わせた法人向けリモートアクセスソリューションです。ユーザーごとに設定されたWi-FiやVPNに依存することなく、遠隔地に設置されたPC、IoTデバイス、制御端末、そのほかのデバイスにアクセスできるセキュアな環境を提供します。これにより、全国の店舗、工場、デジタルサイネージ、AIデバイス、エッジデバイスなどのリモート保守・運用が可能になり、現地訪問の削減と業務効率の向上に貢献します。
企業がより多くの接続機器を設定する中で、SplashtopのようなIoTリモートサポートプラットフォームは、どこからでもトラブルシューティング、メンテナンス、運用サポートを効率化するのに役立ちます。
Misora Connect による Splashtop の主な機能
高性能なリモートアクセスによる快適なリモート操作
高性能かつ低遅延の接続により、ユーザーは離れた場所に設置されたデバイスを、目の前にあるデバイスを直接操作しているかのように快適に操作できます。このソリューションは4Kス�トリーミングにも対応しており、データを転送することなく高負荷アプリケーションをリアルタイムで利用できます。上位のEnterpriseプランでは、最大240 FPSでのスムーズなレンダリングにも対応しています。
エンタープライズクラスのセキュリティ
Splashtopは、256ビット暗号化通信、多要素認証、シングルサインオン、きめ細かなアクセス制御などの機能により、安全なリモートアクセス環境を提供します。また、ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなど、さまざまなセキュリティおよびコンプライアンス基準にも対応しており、企業の安全なリモート運用の導入を支援します。
利用環境に合わせて柔軟に構成できる接続設定
このソリューションは、ユーザー環境やデバイス要件に応じた柔軟な接続構成に対応しています。オフィスPCへのリモートアクセスに加え、Windows デバイス、GUI搭載機器、工場設備、IoT デバイスなどの遠隔操作にも利用でき、幅広い業務シーンでリモート保守と業務効率化を支援します。
この提携を通じて、Splashtopは現地訪問に依存しない「現地訪問不要の保守」システムの開発を支援し、リモートメンテナンスの効率化と運用負荷の軽減に貢献します。
*出典：富士キメラ総研『2024～2025年 通信関連マーケティング調査総覧』、2025年12月10日発行、リモートアクセスサービス市場調査レポート 2023～2024年度法人シェアに基づく（https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm）
発表のポイント
Splashtop K.K.、Misora Connect Inc.との提携を発表
Misora Connectが提供する「Splashtop by Misora Connect」には、Splashtopのリモートアクセ�スソリューション「Splashtop」が採用されています。
Misora Connectの通信SIMとSplashtopを組み合わせることで、Wi-FiやVPNに依存しないセキュアなリモートアクセス環境を実現します。
このソリューションは、離れた場所にあるPC、IoT デバイス、制御端末、機器制御PC、エッジデバイスなどのデバイスを、安全かつ快適に遠隔操作できるようにします。
このソリューションは、現場でのトラブル発生時の移動負担、緊急対応の遅れ、特定の担当者に依存した保守業務といった課題の解決に役立ちます。
「現地訪問不要の保守」システムの開発支援により、リモートメンテナンスの効率化と運用の標準化に貢献します。
Misora Connect Inc.について
代表者 – 代表取締役社長：森田 昌道、代表取締役：高橋 晋
本社 – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
事業概要 – エンタープライズ向けおよびプリペイド用途から、大容量通信、IoTアプリケーション向けの低容量通信まで、包括的なワイヤレス通信サービスを提供しています。
所有比率 – SORACOM：51％、Marubeni I-DIGIO Holdings：49％
Webサイト – https://misora-connect.com/
Splashtop について
Splashtopは、分散した労働環境におけるセキュリティとパフォーマンスをシンプルにするクラウドネイティブなITプラットフォーム企業です。20年以上にわたるリモート技術の専門知識を基盤に、Splashtopは導入と運用が容易なソリューションを提供し、単一のコンソールを通じて、どこからでも、あらゆるデバイスで安全かつ生産的に働ける環境を実現します。日本では、Splashtopは日本法人を通じて国内のお客様向けに販売とサポートを提供し、日本市場のニーズに合わせたサービスを展開しています。Splashtopは世界で3,000万人以上のユーザーに利用されており、ISO認証、SOC 2準拠、GDPR対応などの高いセキュリティ基準を満たしています。
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