サイバー攻撃とデータ漏洩を防ぐために、フル機能のWi-Fiセキュリティソリューションを活用しましょう
セキュリティとプライバシーを確保し、混乱を避けるために、ゲストや学生をスタッフネットワークから遠ざけましょう
リソースを簡単に管理し、設定して忘れるだけで、管理されたデバイスと管理されていないデバイスをサポートします
パスワードとパスワードレス認証の両方を備えた柔軟で堅牢な設定
Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop
私たちのフル機能のWi-Fiセキュリティソリューションの能力を探る。
学校におけるWi-Fiセキュリティの重要性
学校におけるWi-Fiセキュリティの重要性
お客様からの満足の声
私たちはWi-FiセキュリティのためにPKI証明書ベースの認証に重要な移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSはそれをほぼ簡単にしました。クラウドベースのRADIUSサーバーは、Azure AD(Entra ID)およびJAMFとシームレスに統合され、セットアップが簡素化されます。約10,000人のユーザーへの証明書の発行は予想通りスムーズに進み、現在、学生とスタッフは比類のない安全なアクセスの恩恵を受けています。Foxpass は本当に私たちの期待を上回りました。
Mike Good, Network Administrator at LL Schools