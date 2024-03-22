メインコンテンツへスキップ
Foxpass
Foxpass Cloud RADIUSでスタッフネットワークを安全に保ちましょう

簡単に設定および管理できる完全管理型のクラウドホスト認証で、必要なプライバシーとセキュリティを提供します。

  • Wi-Fi security lock icon

    サイバー攻撃とデータ漏洩を防ぐために、フル機能のWi-Fiセキュリティソリューションを活用しましょう

  • Student sitting at desk icon

    セキュリティとプライバシーを確保し、混乱を避けるために、ゲストや学生をスタッフネットワークから遠ざけましょう

  • Set it and forget it simplicity icon

    リソースを簡単に管理し、設定して忘れるだけで、管理されたデバイスと管理されていないデバイスをサポートします

  • Password and passwordless authentication icon

    パスワードとパスワードレス認証の両方を備えた柔軟で堅牢な設定

Los Lunas School Logo
YELM Community Schools Logo
Alumnis Multi-Academy Trust Logo
Black background

Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop

私たちのフル機能のWi-Fiセキュリティソリューションの能力を探る。

Foxpass W-Fi security blue background

最新のリソース

Wi-Fiネットワークを保護するための脅威とソリューションに関する最新のリソースと情報を得るために、私たちのコンテンツハブを訪れてください。

Foxpass shield logo blue background

私たちのソリューション

ソリューションページを訪れて、キャンパスをセキュアにする際の一般的な課題に対処する方法について 詳細はこちら 。

Wi-Fi router

学校におけるWi-Fiセキュリティの重要性

多くの人がWi-Fiネットワークを信頼していますが、脆弱性は重大な危険をもたらします...

お客様からの満足の声

私たちはWi-FiセキュリティのためにPKI証明書ベースの認証に重要な移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSはそれをほぼ簡単にしました。クラウドベースのRADIUSサーバーは、Azure AD(Entra ID)およびJAMFとシームレスに統合され、セットアップが簡素化されます。約10,000人のユーザーへの証明書の発行は予想通りスムーズに進み、現在、学生とスタッフは比類のない安全なアクセスの恩恵を受けています。Foxpass は本当に私たちの期待を上回りました。

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

ケーススタディを読む

Wi-Fiネットワークの自動化とセキュリティ強化

AICPA SOC icon
