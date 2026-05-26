Splashtop、最新のIT管理を簡素化することでG2レポートで高評価
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顧客のレビューは、操作の簡単さ、迅速なROI、統合ITプラットフォームの需要の高まりを強調しています。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年5月26日 – Splashtop® Inc.は、エンドポイント管理、パッチ管理、リモートサポート、リモートデスクトップアクセス、証明書ライフサイクル管理（CLM）、およびネットワークアクセス制御カテゴリにおいて、G2 Summer 2026 Reportsで複数の認定を受けたことを本日発表しました。完全に検証された顧客レビューに基づいており、認識はSplashtopのITオペレーションの簡素化、セキュリティの強化、現代の作業環境のサポート能力についての強力な顧客検証を反映しています。
エンドポイント管理とパッチ管理において、Splashtopはあらゆる規模の組織からハイパフォーマーとして認められ、特に簡略化された運用と迅速な改善を求める中規模市場の顧客から強い支持を得ました。G2ユーザーのフィードバックに基づくと、Splashtopのお客様は、エンドポイント管理で3倍早くROIを達成し、パッチ管理で2.5倍早く達成したと報告されており、カテゴリーの平均と比べて大幅に速い結果を得ています。顧客は、一貫してSplashtopの重要なITワークフローをより効率的な体験に統合する能力を称賛しました。あるレビュアーはSplashtop AEMが“IT管理者の生活を10倍楽にした！”と述べ、他の人々はプラットフォームを“ワンストップショップ”と説明し、“アップグレードのためにインベントリを確認したり、パッチが問題ないことを確認したり、別のベンダーに切り替えることなくレポートを取得したり、必要な作業をすべてこなしてくれる”と称賛しています。別のお客様は、その体験について「ただのサードパーティ製品が縫い合わせられたようには感じない」と述べました。
SplashtopはリモートサポートおよびリモートデスクトップのカテゴリでGrid® LeaderおよびMomentum Leaderの認定を受け、ROI、使いやすさ、実装の容易さでも繰り返し認定されました。ある顧客はSplashtopを“どこからでも職場のマシンへセキュアで簡単なリモートアクセスを提供する”と表現し、他の人たちは“信頼できる頑丈な安定性”と“優れたサービスによる必需のリモートサポート”を強調しました。
SplashtopのFoxpass cloud PKIとRADIUSソリューションは、パスワード不要およびIDベースの認証の需要の高まりを反映して、証明書ライフサイクル管理およびネットワークアクセス制御のカテゴリでリーダーとしての認知を獲得しました。顧客はカテゴリ平均と比較して1.8倍速くROIを達成したと報告し、認証とネットワークアクセス管理を簡素化するソリューションを称賛しました。一人のレビュアーは、それを「信頼できるRADIUSと明瞭な可視性を備えたシームレスな中央認証」と述べ、別のレビュアーは「簡単なセットアップ、強力なセキュリティ、ゼロメンテナンス」と強調しました。
G2からの評価は、ITチームやエンドユーザーに不要な複雑さを加えることなく、ハイブリッドワーク環境におけるセキュリティの簡素化を目指すSplashtopの幅広いビジョンを裏付けるものです。ユーザーへのリモートサポートやデバイス管理から、きめ細かなリモートアクセス制御の実現、オンサイトのネットワーク認証の強化、エンドポイントセキュリティソリューションの統合まで、Splashtopは組織がセキュリティ体制を強化し、管�理を簡素化し、リモート勤務とオフィス勤務の両方の環境で一貫した可視性と制御を維持できるよう支援するとともに、複数のベンダーや分断されたツールの管理に伴う運用負荷を軽減します。Splashtopのソリューションスイートの詳細確認や無料トライアルの開始については、www.splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける時代において、セキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーです。顧客の成功を最優先に、Splashtopのテクノロジーは、小規模および中堅企業やエンタープライズにとって、設定、使用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスのサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが自身の条件で成長し拡大することを可能にする柔軟性の高いプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA) に属し、Microsoftと共に、今日のIT環境の変化する課題に対応するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細をご覧ください。