Splashtop、統合型自律エンドポイント管理プラットフォームで2026 Visionary Spotlight Awardを受賞
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カリフォルニア州クパチーノ、2026年7月16日 — Splashtop は、 ChannelVision Magazine が主催する 2026 Visionary Spotlight Award を受賞し、 autonomous endpoint management (AEM) 向け統合プラットフォームにより、remote monitoring and management (RMM)カテゴリのService Provider Technology Breakthroughs部門で受賞しました。
Splashtopのクラウドネイティブプラットフォームは、Managed Service Providers (MSPs) が日常的に使用する中核的な運用機能を、シンプルで効率的な操作環境に統合します。技術者は、問題の特定と解決のために複数の製品を行き来する代わりに、クライアント環境全体を完全に可視化しながら、1つのプラットフォーム上でエンドツーエンドの作業を行えます。Splashtop AEMにより、MSPsはポリシーを標準化し、定型業務を自動化すると同時に、リアルタイムのセキュリティインテリジェンスを得られます。統合プラットフォームはMSPsを支援し、ツールの乱立を抑え、技術者の業務効率を高め、従来のエンタープライズRMMプラットフォームに伴うコストや複雑さ��なしに運用を拡大できるようにします。
"ほとんどのMSPsに必要なのは、何でもできることを目指すプラットフォームではありません。日々頼りにしていることを卓越したレベルでこなせるプラットフォームなのです」と、SplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Leeは述べています。"当社の取り組みを理解しているChannelVisionに評価されたことを光栄に思います。私たちが目指しているのは、非常に複雑になってしまったものをシンプルにすることです。”
複数の製品や大幅なカスタマイズが必要になることが多い従来型のRMMプラットフォームとは異なり、Splashtopは、エンドポイントの健全性、セキュリティ、自動化、パッチ管理、リモートサポートを一元的に管理できる統合運用環境を提供します。また、リアルタイムの運用機能を追加することで、Microsoft Intuneのデバイス管理機能を補完します。
「IT環境の分散化が進み、セキュリティ要件が高まる中で、複雑さが1層増すごとに、MSPsが迅速に対応し、効率的に運用することは難しくなっています。私たちは、パートナーがシンプル化を進めることで、より迅速に動き、セキュリティを強化し、より健全で収益性の高いビジネスを構築できるよう支援することに注力しています。"
Visionary Spotlight Awards は、コミュニケーションおよびチャネルテクノロジー業界における優れた製品、サービス、設定を毎年表彰しています。受賞者は、イノベーション、今後の業界への影響、機能の差別化、使いやすさ、相互運用性に基づき、ChannelVision の編集者と独立した審査員団によって選出されます。
"2026年のVSAは、アドバイザーがAI主導の新た��なテクノロジーや変化する買い手の期待に対応する中で、チャネルが急速に進化していることを示しています"と、ChannelVisionの社長兼CEOであるBerge Kaprelian氏は述べました。"VSAは、イノベーションと測定可能なビジネス価値を提供している企業を表彰することで、数多くの情報の中から本当に重要なものを見極める助けとなります。今年のVisionary Spotlight Award受賞者の皆さま、おめでとうございます。"
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